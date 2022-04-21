RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan Muhammet Aslan'ın cansız bedeni bulunmuştu! Genç hemşire neden öldü? Şok iddia: "Örtbas etmemek lazım"

SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan Muhammet Aslan'ın cansız bedeni bulunmuştu! Genç hemşire neden öldü? Şok iddia: "Örtbas etmemek lazım"

Son dakika haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Müge Anlı'da aranan 27 yaşındaki kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın 6 gün sonra cesedi bulundu! Sultangazi Kent Ormanı'nda cansız bedeni bulunan hemşirenin intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken amcası Sinan Aslan çarpıcı bir bilgi paylaştı. İşte genç hemşireyi ölüme götürdüğü düşünülen o iddia...

21.04.2022 08:54 - Son Güncelleme: 21.04.2022 09:05
SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranan Muhammet Aslan’ın cansız bedeni bulunmuştu! Genç hemşire neden öldü? Şok iddia: Örtbas etmemek lazım

HEMŞİRE MUHAMMET ASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Müge Anlı'da aranan Muhammet Aslan'ın cansız bedeni bulunmuştu! Genç hemşirenin ölümü ile ilgili amca konuştu.

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SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranan Muhammet Aslan’ın cansız bedeni bulunmuştu! Genç hemşire neden öldü? Şok iddia: Örtbas etmemek lazım

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 gündür kayıp olan hemşire Muhammet Aslan olayı gündeme gelmişti. Aslan'ın cansız bedeni Sultangazi Kent Ormanı'nda bulundu. 6 gün sonra tespit edilen ceset otopsiye götürüldü. İlk bulgulara göre, Aslan'ın intihar ettiği düşünülüyor.

SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranan Muhammet Aslan’ın cansız bedeni bulunmuştu! Genç hemşire neden öldü? Şok iddia: Örtbas etmemek lazım

Muhammet Aslan'ın amcası Sinan Aslan ise dikkat çeken bir iddiada bulundu.

SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranan Muhammet Aslan’ın cansız bedeni bulunmuştu! Genç hemşire neden öldü? Şok iddia: Örtbas etmemek lazım

GENÇ HEMŞİREYİ ÖLÜME GÖTÜREN SEBEP CANLI BAHİS Mİ?

Muhammet Aslan'ın amcası Sinan Aslan, yeğeninin internet üzerinden bahis oynadığına ilişkin iddialara "Canımız yanıyor. Diğer ailelerin canının yanmasını istemiyorum. Burada ailelere çok iş düşüyor. Sanal oyunlar işi nereye getiriyor, görüyorsunuz. Bunları örtbas etmemek lazım" dedi.

SON DAKİKA: Müge Anlı’da aranan Muhammet Aslan’ın cansız bedeni bulunmuştu! Genç hemşire neden öldü? Şok iddia: Örtbas etmemek lazım

EN SON O NOKTADA TELEFONU SİNYAL VERMİŞTİ

Müge Anlı'da aranıyordu! 27 yaşındaki kayıp hemşire Muhammet Aslan'dan son dakika haberi önceki gün geldi.

Genç hemşirenin cesedi bulundu!

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