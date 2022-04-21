SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan Muhammet Aslan'ın cansız bedeni bulunmuştu! Genç hemşire neden öldü? Şok iddia: "Örtbas etmemek lazım"

GENÇ HEMŞİREYİ ÖLÜME GÖTÜREN SEBEP CANLI BAHİS Mİ?

Muhammet Aslan'ın amcası Sinan Aslan, yeğeninin internet üzerinden bahis oynadığına ilişkin iddialara "Canımız yanıyor. Diğer ailelerin canının yanmasını istemiyorum. Burada ailelere çok iş düşüyor. Sanal oyunlar işi nereye getiriyor, görüyorsunuz. Bunları örtbas etmemek lazım" dedi.