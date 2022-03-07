Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 07.03.2022 16:41
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    • 07.03.2022 16:43
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 7 Mart 2022 | Nikaha günler kala Ceylan ile Ramazan'ı bekleyen müjdeli haber!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün yaşananlar milyonları bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Türkiye Emre ile birlikte ağladı. Omilyonların kardeşi, evladı oldu. Emre'yi bekleyen büyük süpriz... Onlar evlilik yolunda adım adım ilerliyor. Nikaha günler kala Ceylan ile Ramazanı bekleyen müjdeli haber ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında izleyici ile buluşuyor...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    Türkiye Emre ile birlikte ağladı. Omilyonların kardeşi, evladı oldu. Emre'yi bekleyen büyük süpriz...


    Onlar evlilik yolunda adım adım ilerliyor. Nikaha günler kala Ceylan ile Ramazanı bekleyen müjdeli haber!
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 7 Mart 2022 | Nikaha günler kala Ceylan ile Ramazan'ı bekleyen müjdeli haber!
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