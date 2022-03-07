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    • Televizyon
    • 07.03.2022 17:28
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    • 07.03.2022 17:29
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    Cinayet Süsü film konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Cinayet Süsü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Televizyon kanallarında yayınlanan dizi ve filmler yakından takip ediliyor ve bu akşam izlenebilecek olan Cinayet Süsü filmi hakkında ayrıntılar merak konusu oldu. Peki Cinayet Süsü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ve izleyicilere keyifli anlar yaşatacak olan Cinayet Süsü film konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Cinayet Süsü film konusu nedir?

    Cinayet Süsü film konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Cinayet Süsü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Cinayet Süsü filmini gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. İşte film hakkındaki tüm ayrıntılar...

    CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?

    Birbirinden renkli karakterlerle dolu cinayet büro ekibinin çözüme kavuşturmaya çalıştığı olaylar anlatılıyor. Cinayet büro ekibinin karşısına ülkenin gündemine oturan gizemli ve alışılmadık bir vak'anın çıkması üzerine yaşananları ekrana gelecek. Ancak ekip, bu gizemli cinayeti olabilecek en kötü yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bu yanlış yöntemlerin üstüne ardı ardına gelen cinayetler ise işlerin içinden çıkılmayacak duruma getiriyor. Ekip içinde filizlenen aşk ve suçlunun asla yakalanamaması üzerine herkes cinnetin eşiğine gelecektir.

    CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?

    Uğur Yücel: Emniyet Müdürü Emin

    Binnur Kaya: Komiser Asuman

    Cengiz Bozkurt: Başkomiser Salih

    Feyyaz Yiğit: Suç Uzmanı Dizdar Koşu

    Mert Denizmen: Komiser Yardımcısı Alaattin

    Mehmet Özgür: Sanatçı

        Osman Alkaş: Emniyet Müdürü

        Açelya Topaloğlu: Adli Psikolog Emel Umar

        Ozan Ayhan: Kriminolog Uygar Ten

        Lesli Karavil: Teknoloji Uzmanı Bengü Tömer

        Müfit Kayacan: Yaşlı adam

        Aycan Koptur: Arzu
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        Haberler Televizyon Cinayet Süsü film konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Cinayet Süsü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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