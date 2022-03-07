Cinayet Süsü film konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Cinayet Süsü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Cinayet Süsü filmini gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. İşte film hakkındaki tüm ayrıntılar...
CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?
Birbirinden renkli karakterlerle dolu cinayet büro ekibinin çözüme kavuşturmaya çalıştığı olaylar anlatılıyor. Cinayet büro ekibinin karşısına ülkenin gündemine oturan gizemli ve alışılmadık bir vak'anın çıkması üzerine yaşananları ekrana gelecek. Ancak ekip, bu gizemli cinayeti olabilecek en kötü yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bu yanlış yöntemlerin üstüne ardı ardına gelen cinayetler ise işlerin içinden çıkılmayacak duruma getiriyor. Ekip içinde filizlenen aşk ve suçlunun asla yakalanamaması üzerine herkes cinnetin eşiğine gelecektir.
CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?
Uğur Yücel: Emniyet Müdürü Emin
Binnur Kaya: Komiser Asuman
Cengiz Bozkurt: Başkomiser Salih
Feyyaz Yiğit: Suç Uzmanı Dizdar Koşu
Mert Denizmen: Komiser Yardımcısı Alaattin
Mehmet Özgür: Sanatçı