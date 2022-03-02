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    • Televizyon
    • 02.03.2022 19:45
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    • 02.03.2022 19:50
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    19 yıllık hasret! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Yıllar sonra bir abisi olduğunu öğrenen genç adamın sözleri yürek sızlattı

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Emre Özesmer, “Birkaç yıl önce annem bir abim olduğunu söyledi” diyerek kardeşini bulmak için yardım istedi. Babası Zülküf Özesmer’in vefat ettiğini ve onu hiç görmediğini dile getiren Emre Bey, “Baba eksikliğini abimle doldururum diye düşündüm” diyerek yürek sızlattı. Abisi Mesut Özesmer’i bulmak için çeşitli yollara başvurduğunu ancak sonuca ulaşamadığını belirten Emre Bey, programın ilerleyen dakikalarında ilk kez kardeşinin sesini duydu. İşte detaylar...

    Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu!

    Esra Erol'da programına başvuran Emre Özesmer, babası Zülküf Özesmer'in vefat ettiğini ve onu hiç görmediğini dile getirdi.

    Annesine düşkün olduğunu dile getiren Emre Bey, "Babamın bir tek tutuğu takımı ve araba tutkunu olduğunu biliyorum. Annem babamın konusu açıldığında hep duygulanıyor. Bu yüzden babamdan çok konuşmayız, annem üzülsün istemem" dedi.

    Geçen yıllarda babasının önceki eşinden bir oğlu daha olduğunu öğrenen Emre Bey, "Annem bir abim olduğunu söyledi. Hemen sosyal medya platformlarına baktım, nüfus müdürlüğüne gittim adresini öğrenmek istedim. Adresini vermediler tabi ki. Ulaşamadım" ifadelerini kullandı.

        "Baba eksikliğini abimle doldururum diye düşündüm" diyen Emre Bey, şunları söyledi: "Benim pek kalabalık bir ailem olmadığı için abimle aile sıcaklığında bir yemek yemek istiyorum.

        Sonra bana babamı anlatmasını istiyorum. Nasıl biriydi, hobileri nelerdi, nelerden hoşlanırdı? Çünkü bugüne kadar anneme soramadım, hep içime ağladım"

        ESRA EROL MESUT ÖZESMER'İ BULDU!
        Esra Erol, Emre Bey'e müjdeli habere vererek "Abini bulduk" dedi.

            Müjdeli haber karşısında gözleri dolan ve abisinin olduğunu öğrendikten sonra kendisini yalnız hissettiğini belirten Emre Bey, şöyle konuştu: "Hayatım boyunca baba yokluğu çektiğim içinde hep içimde bir yangın vardı. Küçükken biriyle tartıştığınızda hep arkasında babası vardır ancak ben dönüp baktığımda yoktu"

            Esra Erol ise Mesut Bey'in Diyarbakır'da yaşadığını ve abi-kardeşi ilk olarak telefonla görüştüreceklerini dile getirdi.
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            Haberler Televizyon 19 yıllık hasret! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Yıllar sonra bir abisi olduğunu öğrenen genç adamın sözleri yürek sızlattı
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