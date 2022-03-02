19 yıllık hasret! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Yıllar sonra bir abisi olduğunu öğrenen genç adamın sözleri yürek sızlattı

Esra Erol'da programına başvuran Emre Özesmer, babası Zülküf Özesmer'in vefat ettiğini ve onu hiç görmediğini dile getirdi.
Annesine düşkün olduğunu dile getiren Emre Bey, "Babamın bir tek tutuğu takımı ve araba tutkunu olduğunu biliyorum. Annem babamın konusu açıldığında hep duygulanıyor. Bu yüzden babamdan çok konuşmayız, annem üzülsün istemem" dedi.
Geçen yıllarda babasının önceki eşinden bir oğlu daha olduğunu öğrenen Emre Bey, "Annem bir abim olduğunu söyledi. Hemen sosyal medya platformlarına baktım, nüfus müdürlüğüne gittim adresini öğrenmek istedim. Adresini vermediler tabi ki. Ulaşamadım" ifadelerini kullandı.