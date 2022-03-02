19 yıllık hasret! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Yıllar sonra bir abisi olduğunu öğrenen genç adamın sözleri yürek sızlattı

Müjdeli haber karşısında gözleri dolan ve abisinin olduğunu öğrendikten sonra kendisini yalnız hissettiğini belirten Emre Bey, şöyle konuştu: "Hayatım boyunca baba yokluğu çektiğim içinde hep içimde bir yangın vardı. Küçükken biriyle tartıştığınızda hep arkasında babası vardır ancak ben dönüp baktığımda yoktu"