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    • Televizyon
    • 01.03.2022 19:40
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    • 01.03.2022 19:51
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    Film gibi dolandırılma hikayesi! Esra Erol’da akılalmaz olay ‘ava giden avlanır’ dedirtti! Nuray Hanım’ın anlattıkları şoke etti

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Nuray Güler, 28 yıllık eşi Ali Bey’den 5 ay önce boşandığını belirtti. Eski eşinin dolandırıcılık yaptığını iddia eden Nuray Hanım, bunu ortaya çıkarmak için İsmail Altınkanat’tan yardım istediği ancak evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi. Kendisini Siber Güvenlik Uzmanı olarak tanıtan İsmail Bey ile yaşadıklarını anlatan Nuray Güler herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Film gibi dolandırılma hikayesi!

    28 yıllık eşi Ali Bey'den 5 ay önce boşandığını belirten Nuray Güler, eski eşinin yaptığı dolandırıcılıkları ortaya çıkarma için kendisini Siber Güvenlik Uzmanı ve MİT görevlisi olarak tanıtan İsmail Altınkanat'tan yardım istediğini söyledi.

    Boşanma sürecinde tanıştığı İsmail Bey ile yaşadıklarını anlatan Nuray Hanım, şu ifadeleri kullandı: "Boşanma aşamasında yardım istedim. Boşandıktan sonra da görüşmeye başladık, ilk adımı o attı.

    Bana 'bir iş yeri kur, kendi ayaklarının üzerinde dur' dedi. Ben de beni düşünüyor, seviyor sandım. 'Para at bana, sana eşya alacağım' dedi. Ben de kabul edip ilk olarak 8 bin TL, ardından 7 ve 6 bin TL gönderdim. İstanbul'da yaşıyordu, beni görmek için İzmir'e geliyordu. Ben de beni sevdiğini düşündüm"

        İsmail Altınkanat'ın sözleri üzerine bir dükkan açtığını dile getiren Nuray Hanım, "Ayrı bir param vardı. Arabam vardı. 'Arabanı sat' dediği için arabamı sattım. O paralarla bir çiğ köfte dükkanı açtık" dedi.

        'PARA BİTTİ AŞK BİTTİ'
        Nuray Hanım, "İsmail bir gün benim kartımdan para istedi. Ben de ekran görüntüsü attım 'kartımda para yok' dedim. O günden sonra bu adam benimle ilişkisini kesti. Ben de dolandırıldığımı anladım" ifadelerini kullandı.

        İSMAİL ALTIKANAT CANLI YAYINDA!
        Siber Güvenlik Uzmanı olduğunu belirten İsmail Altınkanat, "Boşanma sürecindeyken benden yardım istedi, yardım ettim. Boşandıktan sonra görüşmeye başladık. Arabasını da ben sattırmadım, kendi satmak istedi" dedi.

        Nuray Hanım'dan para istediği yönündeki iddialarına da yanıt veren İsmail Bey, "Ben ondan para istemedim. Ben onun parasını yemek istesem, dükkanının elektriği bozulunca çıkarıp para vermezdim" ifadelerini kullandı.
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