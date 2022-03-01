Film gibi dolandırılma hikayesi! Esra Erol’da akılalmaz olay ‘ava giden avlanır’ dedirtti! Nuray Hanım’ın anlattıkları şoke etti

28 yıllık eşi Ali Bey'den 5 ay önce boşandığını belirten Nuray Güler, eski eşinin yaptığı dolandırıcılıkları ortaya çıkarma için kendisini Siber Güvenlik Uzmanı ve MİT görevlisi olarak tanıtan İsmail Altınkanat'tan yardım istediğini söyledi.
Boşanma sürecinde tanıştığı İsmail Bey ile yaşadıklarını anlatan Nuray Hanım, şu ifadeleri kullandı: "Boşanma aşamasında yardım istedim. Boşandıktan sonra da görüşmeye başladık, ilk adımı o attı.
Bana 'bir iş yeri kur, kendi ayaklarının üzerinde dur' dedi. Ben de beni düşünüyor, seviyor sandım. 'Para at bana, sana eşya alacağım' dedi. Ben de kabul edip ilk olarak 8 bin TL, ardından 7 ve 6 bin TL gönderdim. İstanbul'da yaşıyordu, beni görmek için İzmir'e geliyordu. Ben de beni sevdiğini düşündüm"