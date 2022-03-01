Film gibi dolandırılma hikayesi! Esra Erol’da akılalmaz olay ‘ava giden avlanır’ dedirtti! Nuray Hanım’ın anlattıkları şoke etti

İsmail Altınkanat'ın sözleri üzerine bir dükkan açtığını dile getiren Nuray Hanım, "Ayrı bir param vardı. Arabam vardı. 'Arabanı sat' dediği için arabamı sattım. O paralarla bir çiğ köfte dükkanı açtık" dedi.

'PARA BİTTİ AŞK BİTTİ'

Nuray Hanım, "İsmail bir gün benim kartımdan para istedi. Ben de ekran görüntüsü attım 'kartımda para yok' dedim. O günden sonra bu adam benimle ilişkisini kesti. Ben de dolandırıldığımı anladım" ifadelerini kullandı.