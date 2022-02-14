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    • Televizyon
    • 14.02.2022 16:31
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    • 14.02.2022 16:33
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 14 Şubat 2022 | Türkiye'nin konuştuğu Ceylan ile Ramazan ayrılıyor mu? O hareket çileden çıkardı

    Türkiye'nin konuştuğu Ceylan ile Ramazan ayrılıyor mu? Ceylan'ın o hareketi Ramazan'ı çileden çıkardı. Türkan aylar sonra evlatlarını görebilecek mi? Yaşar çocukları getirecek mi? “Eşim Ruken, en yakın arkadaşım aynı zamanda patronum olan Mehmet ile kaçtı!” diyen Mehmet’in isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün birbirinden ilginç konular ele alınıyor. Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    Türkiye'nin konuştuğu Ceylan ile Ramazan ayrılıyor mu? Ceylan'ın o hareketi Ramazan'ı çileden çıkardı.

    Türkan aylar sonra evlatlarını görebilecek mi? Yaşar çocukları getirecek mi?
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 14 Şubat 2022 | Türkiye'nin konuştuğu Ceylan ile Ramazan ayrılıyor mu? O hareket çileden çıkardı
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