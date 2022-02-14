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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 14.02.2022 19:31
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    • 14.02.2022 19:41
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    Esra Erol’da kavga çıktı! ‘Ailesi erkeklere satıyor’ iddiası şoke etmişti! Türkan görümcesiyle canlı yayında yüzleşti ortalık karıştı

    Hafta içi her gün 16.20’de ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına annesi Kadriye Hanım ile başvuran Yaşar Kurnaz, Türkan Nurdan Kurnaz'ın 30 Aralık tarihinde evden kaçtığını dile getirerek yardım istemişti. İlerleyen günlerde stüdyoya gelen Türkan Hanım, eşi Yaşar Bey ve kayınvalidesi Kadriye Hanım ile yüzleşti. Bugün bir kez daha karşı karşıya gelen karı-koca sinirlerine hakim olamadı. Canlı yayının ilerleyen dakikalarında Yaşar Bey’in kız kardeşi Banur Hanım da stüdyoya geldi ve tansiyon bir anda yükseldi. İşte detaylar...

    Esra Erol’da kavga çıktı!

    Programa İstanbul Bağcılar'dan başvuran Yaşar Kurnaz, 30 Aralık tarihinde evden kaçan eşi Türkan Nurdan Kurnaz'ın yanına; çaydanlık, ısıtıcı, laptop, saç kurutma makinesi, yastık, yorgan, eski telefon, yemek tabakları ve tüm çamaşırlarını aldığını söyledi.

    9 senedir evli olduğunu dile getiren Yaşar Bey, eşinin daha önce 10 kez evden kaçtığını belirterek "Evden kaçıp, iki gün sonra karakola gidiyordu. Karakoldan beni arayıp 'eşiniz burada' diyorlardı. Ben de gidip eşimi alıyordum, çocuklarım küçük olduğu için her seferinde affettim" dedi. Eşine şiddet göstermediğinin altını çizen Yaşar Bey, "Komşularımı arayıp sorabilirsiniz. Ben onun gözünün içine bakmaya kıyamıyordum" şeklinde konuştu.

    ŞANTAJ İDDİASI!
    Yaşar Bey'in annesi Kadriye Hanım da bekar bir kızının olduğunu dile getirerek "Gelinim bana iftira atacağını söyledi. 'Kızını satıyor derim herkese' diye bana şantaj yaptı" ifadelerini kullandı. Kadriye Hanım, bu nedenle gelini hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Nurdan Hanım ise "Evi kendi rızamla terk ettim. Olayın içinde çok farklı şeyler var, benim amacım bu adamdan kurtulmak. 9 senedir bana yaşatmadığı şey kalmadı. İlk evlendiğim yıldan beri Yaşar Kurnaz'dan şiddet gördüm. Yaşar Bey orada yalan konuşuyor, beni hamileyken bile dövdü" dedi.

        STÜDYODA KAVGA ÇIKTI
        Birbirlerini karşılıklı olarak suçlayan karı-koca, bugünkü canlı yayında bir kez daha karşı karşıya geldi. Programın ilerleyen dakikalarında stüdyoya Yaşar Bey'in kız kardeşinin de gelmesi üzerine tansiyon yükseldi.

        Yaşar Bey'in kız kardeşi Banur Hanım, "Ailem beni satıyormuş ya, buraya o yüzden çıktım" diyerek Türkan Hanım'ın iddialarına yanıt vermek için stüdyoya geldiğini açıkladı.

            Banur Hanım, şunları söyledi: "Türkan yüzünden insanlar annemi arayıp 'Kızlarını mı satıyorsun?' diye soruyor. Kendisinin görüştüğü insanlar vardı"

            İddialarını sürdüren Türkan Hanım da "Kocam kız kardeşini kullanarak evli adamları dolandırıyor" dedi. Bunun üzerine stüdyoda sesler yükseldi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da kavga çıktı! ‘Ailesi erkeklere satıyor’ iddiası şoke etmişti! Türkan görümcesiyle canlı yayında yüzleşti ortalık karıştı
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