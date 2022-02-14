Esra Erol’da kavga çıktı! ‘Ailesi erkeklere satıyor’ iddiası şoke etmişti! Türkan görümcesiyle canlı yayında yüzleşti ortalık karıştı

9 senedir evli olduğunu dile getiren Yaşar Bey, eşinin daha önce 10 kez evden kaçtığını belirterek "Evden kaçıp, iki gün sonra karakola gidiyordu. Karakoldan beni arayıp 'eşiniz burada' diyorlardı. Ben de gidip eşimi alıyordum, çocuklarım küçük olduğu için her seferinde affettim" dedi. Eşine şiddet göstermediğinin altını çizen Yaşar Bey, "Komşularımı arayıp sorabilirsiniz. Ben onun gözünün içine bakmaya kıyamıyordum" şeklinde konuştu.