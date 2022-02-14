Esra Erol’da kavga çıktı! ‘Ailesi erkeklere satıyor’ iddiası şoke etmişti! Türkan görümcesiyle canlı yayında yüzleşti ortalık karıştı

Programa İstanbul Bağcılar'dan başvuran Yaşar Kurnaz, 30 Aralık tarihinde evden kaçan eşi Türkan Nurdan Kurnaz'ın yanına; çaydanlık, ısıtıcı, laptop, saç kurutma makinesi, yastık, yorgan, eski telefon, yemek tabakları ve tüm çamaşırlarını aldığını söyledi.
9 senedir evli olduğunu dile getiren Yaşar Bey, eşinin daha önce 10 kez evden kaçtığını belirterek "Evden kaçıp, iki gün sonra karakola gidiyordu. Karakoldan beni arayıp 'eşiniz burada' diyorlardı. Ben de gidip eşimi alıyordum, çocuklarım küçük olduğu için her seferinde affettim" dedi. Eşine şiddet göstermediğinin altını çizen Yaşar Bey, "Komşularımı arayıp sorabilirsiniz. Ben onun gözünün içine bakmaya kıyamıyordum" şeklinde konuştu.
ŞANTAJ İDDİASI!
Yaşar Bey'in annesi Kadriye Hanım da bekar bir kızının olduğunu dile getirerek "Gelinim bana iftira atacağını söyledi. 'Kızını satıyor derim herkese' diye bana şantaj yaptı" ifadelerini kullandı. Kadriye Hanım, bu nedenle gelini hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.