Gelinim Mutfakta sunucusu kim, Nursel Ergin nereli? 14 Şubat 2022 günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 865. bölümde Yeşim, Miyase ve Sevilay'ın eşlerinden gelen hediyeler gelinleri çok mutlu etti; kaynanaları ise, kıskançlık triplerine soktu. Hafta içi her gün yemekleriyle mücadele eden gelinlerden biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu kim? 14 Şubat günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte merak edilenler!
Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu. Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapıyor.
Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor. Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.
Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.
Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 14 Şubat 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...