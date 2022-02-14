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    • 14.02.2022 14:16
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    • 14.02.2022 14:16
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    Gelinim Mutfakta sunucusu kim, Nursel Ergin nereli? 14 Şubat 2022 günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı?

    Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da eğlenceli ve hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı. Hafta içi her gün yemekleriyle mücadele eden gelinlerden biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu kim? 14 Şubat günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta sunucusu kim? 14 Şubat 2022 günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta 865. bölümde Yeşim, Miyase ve Sevilay'ın eşlerinden gelen hediyeler gelinleri çok mutlu etti; kaynanaları ise, kıskançlık triplerine soktu. Hafta içi her gün yemekleriyle mücadele eden gelinlerden biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu kim? 14 Şubat günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte merak edilenler!

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu. Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapıyor.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor. Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 14 Şubat 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

        14 ŞUBAT 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta'da günün kazananı henüz belli olmadı. Çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? - 11 ŞUBAT 2022

        Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Hülya oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? - 11 ŞUBAT 2022

        Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 11 Şubat Cuma günü en yüksek puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan isim Miyase oldu.

        Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi olan isim de Miyase oldu.

        NURSEL ERGİN KİMDİR?

        Nursel Ergin 41 yaşındadır.

        Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi basınla paylaşılmadı.

        Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

        Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

        Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer olarak biliniyor.
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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta sunucusu kim, Nursel Ergin nereli? 14 Şubat 2022 günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı?
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