Gelinim Mutfakta sunucusu kim, Nursel Ergin nereli? 14 Şubat 2022 günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı?

14 ŞUBAT 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün kazananı henüz belli olmadı. Çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? - 11 ŞUBAT 2022

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Hülya oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? - 11 ŞUBAT 2022

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 11 Şubat Cuma günü en yüksek puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan isim Miyase oldu.

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi olan isim de Miyase oldu.