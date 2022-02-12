Esra Erol’un güzeller güzeli annesine ilk yorum Hatice Şendil’den! ‘Kıymetlim’ dediği annesini gören dilini ısırdı! ‘Ablası sandım’
Esra Erol'un güzeller güzeli annesine ilk yorum Hatice Şendil'den! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, Instagram hesabında annesi Necla Kaymakçı Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Erol'un 'kıymetlim' diye seslendiği annesi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Necla Kaymakçı Erol sosyal medyada iltifat yağmuruna tutulurken ilk yorum oyuncu Hatice Şendil'den geldi. İşte Esra Erol'un güzeller güzeli annesi...
12.02.2022 18:29
- Son Güncelleme: 12.02.2022 18:29
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Esra Erol, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Necla Kaymakçı Erol için "Annesi değil ablası sandım", "Esra güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı.