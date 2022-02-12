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Haberler Magazin Esra Erol’un güzeller güzeli annesine ilk yorum Hatice Şendil’den! ‘Kıymetlim’ dediği annesini gören dilini ısırdı! ‘Ablası sandım’

Esra Erol’un güzeller güzeli annesine ilk yorum Hatice Şendil’den! ‘Kıymetlim’ dediği annesini gören dilini ısırdı! ‘Ablası sandım’

Esra Erol'un güzeller güzeli annesine ilk yorum Hatice Şendil'den! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, Instagram hesabında annesi Necla Kaymakçı Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Erol'un 'kıymetlim' diye seslendiği annesi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Necla Kaymakçı Erol sosyal medyada iltifat yağmuruna tutulurken ilk yorum oyuncu Hatice Şendil'den geldi. İşte Esra Erol'un güzeller güzeli annesi...

12.02.2022 18:29 - Son Güncelleme: 12.02.2022 18:29
Esra Erol’un güzeller güzeli annesine ilk yorum Hatice Şendil’den! ‘Kıymetlim’ dediği annesini gören dilini ısırdı! ‘Ablası sandım’

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Esra Erol, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Esra Erol’un güzeller güzeli annesine ilk yorum Hatice Şendil’den! ‘Kıymetlim’ dediği annesini gören dilini ısırdı! ‘Ablası sandım’

Erol, Instagram sayfasında annesi Necla Kaymakçı Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Esra Erol’un güzeller güzeli annesine ilk yorum Hatice Şendil’den! ‘Kıymetlim’ dediği annesini gören dilini ısırdı! ‘Ablası sandım’

Güzel sunucu, paylaşımının altına ise Benim kalbi ve niyeti saf ve temiz annem. İyi ki doğdun kıymetlim" notunu ekledi.

Esra Erol’un güzeller güzeli annesine ilk yorum Hatice Şendil’den! ‘Kıymetlim’ dediği annesini gören dilini ısırdı! ‘Ablası sandım’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Esra Erol’un güzeller güzeli annesine ilk yorum Hatice Şendil’den! ‘Kıymetlim’ dediği annesini gören dilini ısırdı! ‘Ablası sandım’

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Necla Kaymakçı Erol için "Annesi değil ablası sandım", "Esra güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı.

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