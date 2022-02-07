ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 7 Şubat 2022 | Kendisinden 12 yaş küçük Bayram'a kaçan Huriye eşi Mehmet'le yüzleşiyor!

Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün birbirinden ilginç konular ele alınıyor. Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...
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