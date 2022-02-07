Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 07.02.2022 16:51
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    • 07.02.2022 17:00
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 7 Şubat 2022 | Kendisinden 12 yaş küçük Bayram'a kaçan Huriye eşi Mehmet'le yüzleşiyor!

    Bilgi’nin, eşi Emine’ye herkesi şok edecek büyük teklifi ne? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Bedia’yı ve ailesini bekleyen mucizeler daha bitmedi! Esra Erol’dan Bedia’ya güzel haber! Eşi Huriye 3 çocuğunu da aldı kendisinden 12 yaş küçük Bayram’a kaçtı! Mehmet ve Huriye karşı karşıya! 50 yıldır dinmeyen hasret 50 yıl sonra bir mucizeye dönüşecek mi? Hakkı Bey kardeşi Kader’i bulacak mı? “19 yaşındaki kızım Ece, Şaban ve ailesiyle aynı evde yaşıyor! 1 aydır kızımla görüşemiyorum!” diyen Selma Hanım’ın feryadı!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün birbirinden ilginç konular ele alınıyor. Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    Bilgi'nin, eşi Emine'ye herkesi şok edecek büyük teklifi ne? Büyük yüzleşmede ikinci perde!


    Bedia'yı ve ailesini bekleyen mucizeler daha bitmedi! Esra Erol'dan Bedia'ya güzel haber!


        Eşi Huriye 3 çocuğunu da aldı kendisinden 12 yaş küçük Bayram'a kaçtı! Mehmet ve Huriye karşı karşıya!


        50 yıldır dinmeyen hasret 50 yıl sonra bir mucizeye dönüşecek mi? Hakkı Bey kardeşi Kader'i bulacak mı?


        "19 yaşındaki kızım Ece, Şaban ve ailesiyle aynı evde yaşıyor! 1 aydır kızımla görüşemiyorum!" diyen Selma Hanım'ın feryadı!
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        Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı
        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 7 Şubat 2022 | Kendisinden 12 yaş küçük Bayram'a kaçan Huriye eşi Mehmet'le yüzleşiyor!
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