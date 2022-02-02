Esra Erol’da ‘Para karşılığında satıldı’ iddiası kan dondurdu! Bedia’nın kuma olarak yanına kaçtığı Ahmet Kırboğa herkesi çileden çıkardı

Esra Erol'da programına başvuran Emine Apaydın, 16 Kasım'da evden ayrılan ve Şanlıurfa'ya kuma olarak gittiğini öğrendiği kızı Bedia Apaydın'ın bulunması için yardım istedi.
Kayıp olmadığını kendi isteği ile evden ayrıldığını sözlerine ekleyen Emine Hanım, şunları söyledi: "Kızım kaybolduktan 25 gün sonra beni emniyetten aradılar. Kızınız Urfa'da dediler. Azıcık rahatladım. Bir akşam bir adam aradı. Urfa'dan aradığını söyledi. Adının Ahmet Kırboğa olduğunu söyledi.
Bana 'Ben Bedia'nın eşiyim' dedi. Ben bu adamı hiç görmedim. Bedia'ya nikah kıydım dedi. Ona ev açtım dedi. Kendisine ulaşamadım, doktora gitmiş, kimliğini sehpanın üzerinde unutup gitmiş dedi"