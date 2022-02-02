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    • Televizyon
    • 02.02.2022 20:28
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    • 02.02.2022 20:44
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    Esra Erol’da ‘Para karşılığında satıldı’ iddiası kan dondurdu! Bedia’nın kuma olarak yanına kaçtığı Ahmet Kırboğa herkesi çileden çıkardı

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Emine Apaydın, 16 Kasım’da evden ayrılan Şanlıurfa’ya kuma olarak gittiğini belirterek yardım istedi. Emine Hanım, kızının Şanlıurfa'da 9 çocuk babası Ahmet Kırboğa isimli şahsın yanına gittiğini öğrendiklerini dile getirdi. Bugünkü yayında ise Bedia Hanım’ın Ahmet Kırboğa’ya para karşılığında satıldığı iddia edildi. Canlı yayına bağlanan Kırboğa da açıklamalarıyla herkesi çileden çıkardı. İşte detaylar...

    ‘Para karşılığında satıldı’ iddiası kan dondurdu!

    Esra Erol'da programına başvuran Emine Apaydın, 16 Kasım'da evden ayrılan ve Şanlıurfa'ya kuma olarak gittiğini öğrendiği kızı Bedia Apaydın'ın bulunması için yardım istedi.

    Kayıp olmadığını kendi isteği ile evden ayrıldığını sözlerine ekleyen Emine Hanım, şunları söyledi: "Kızım kaybolduktan 25 gün sonra beni emniyetten aradılar. Kızınız Urfa'da dediler. Azıcık rahatladım. Bir akşam bir adam aradı. Urfa'dan aradığını söyledi. Adının Ahmet Kırboğa olduğunu söyledi.

    Bana 'Ben Bedia'nın eşiyim' dedi. Ben bu adamı hiç görmedim. Bedia'ya nikah kıydım dedi. Ona ev açtım dedi. Kendisine ulaşamadım, doktora gitmiş, kimliğini sehpanın üzerinde unutup gitmiş dedi"

        AHMET KIRBOĞA CANLI YAYINDA!
        Bedia Hanım'ın kuma olarak gittiği öğrenilen Ahmet Kırboğa, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına telefonla bağlandı.

        3 ve 24 yaşları arasında 8 çocuğunun olduğunu dile getiren Kırboğa, "Eşim ve çocuklarım benimle aynı evde yaşıyor. Bedia da bir sıcak yuvaya muhtaçtı, yetimdi. Bana kimsesi olmadığını, evlenmek istediğini söyledi. Ben de evlenmek istiyordum o arada" dedi.

        Esra Erol'un "Siz evlenmek mi istiyorsunuz? Evli değil misiniz?" sorusuna "Evliyim, ikinci evliliği yapacaktım" diyen Kırboğa, izleyenleri çileden çıkardı.

            Bunun üzerine Esra Erol, "İkinci evliliği hayal ediyorsunuz, en küçük çocuğunu üç yaşında. Kendinizden bir gram utanmadan, çocuklarınızdan bir gram utanmadan, hayat arkadaşınızdan bir gram utanmadan nasıl başka bir kadını kendinize eş olarak çağırıyorsunuz" diyerek alkış topladı.

            Erol, "Olmayan bir şey mi bu?" diyen Kırboğa'ya "Olmayacak, sizin gibi adamların kökü kuruyacak. Senin karının şu an sana itiraz etme hakkı var mı? Senin dilinden konuşayım; eşin başka bir eş getirebilir mi?" şeklinde karşılık verdi.

            Eşinin böyle bir şey yapmasına müsaade etmeyeceğini belirten Kırboğa, Kadriye Hasateş iddiaları hakkında da konuştu. Kırboğa, "Bu aileye Kadriye Hasateş ismini kim verdi?" sorusunu şöyle cevapladı: "Bedia 20 Ocak'ta benim yanından kaçtı. Ailesini aradım, orada yokmuş. Bedia'nın kaybolduğu zaman, Kadriye beni aradı ve bana eşimi övdü. Onun yanında olabileceğini düşündüm"

                KADRİYE HAS ATEŞ'TEN KAN DONDURAN İDDİA
                İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Kadriye Hanım, "Mehmet Ali Ova diye birisi Bedia'yı Urfa'ya getiriyor ve Ahmet'e satıyor. Beni aradılar, Bedia'yı bir saatliğine bana bırakacaklarını söylediler. Kadın 'Ahmet nasıl biri' diye bana sordu. Ben de 'Evli ve 8 çocuğu var. İçin alıyorsa git' dedim. Bedia, gitti' şeklinde konuştu.

                Bedia'nın evden kaçtığında Ankara'da olduğunu belirten Kadriye Hanım, "Bir hafta bönce beni aradı, evden kaçtığını söyledi. Ahmet'in parasını yediğini söyledi. Kalacak yeri olmadığını ve Kayseri'de olduğunu söyledi. Urfa'dan bir arkadaşı ile kaçmış"
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da ‘Para karşılığında satıldı’ iddiası kan dondurdu! Bedia’nın kuma olarak yanına kaçtığı Ahmet Kırboğa herkesi çileden çıkardı
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