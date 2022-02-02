Esra Erol’da ‘Para karşılığında satıldı’ iddiası kan dondurdu! Bedia’nın kuma olarak yanına kaçtığı Ahmet Kırboğa herkesi çileden çıkardı

KADRİYE HAS ATEŞ'TEN KAN DONDURAN İDDİA

İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Kadriye Hanım, "Mehmet Ali Ova diye birisi Bedia'yı Urfa'ya getiriyor ve Ahmet'e satıyor. Beni aradılar, Bedia'yı bir saatliğine bana bırakacaklarını söylediler. Kadın 'Ahmet nasıl biri' diye bana sordu. Ben de 'Evli ve 8 çocuğu var. İçin alıyorsa git' dedim. Bedia, gitti' şeklinde konuştu.