Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı! 50 yıl önce evlatlık verilen kardeşi için Esra Erol’un kapısını çalan Hakkı Bey yürekleri sızlattı

Emin Aksoy'un babasına çocuklarını yetimhaneye vermeyi teklif ettiğini dile getiren Hakkı Bey, sözlerine şöyle devam etti: "Babam bize kıymadı, kimseyi yetimhaneye vermedi. Ancak Emin Aksoy 'Bari Elazığ'da makinistlik yapan biri var, iyi biridir. Onların çocukları olmuyor. Bu küçük kızı onlara verelim, senin de yükün hafifler' teklifinde bulundu"