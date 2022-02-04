Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı! 50 yıl önce evlatlık verilen kardeşi için Esra Erol’un kapısını çalan Hakkı Bey yürekleri sızlattı

Programa Hatay'dan başvuran Hakkı Aksoy, 50 yıl önce kız kardeşi Kader'in Elazığ Maden'de evlatlık verildiğini belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
'Et tırnaktan ayrılmaz' diyerek kardeşini aramaktan hiç vazgeçmeyen Hakkı Bey, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kardeşim Diyarbakır'da doğdu, evimiz oradaydı. Annem beşinci çocuğunu yani evlatlık verilen kardeşimi doğururken vefat etti. Hepimiz ufaktık, amcamın oğlu Emin Aksoy Diyarbakır'da adliyede mübaşirdi. Bize devamlı gidip geliyordu. Biz perişandık, fakirdik"
Emin Aksoy'un babasına çocuklarını yetimhaneye vermeyi teklif ettiğini dile getiren Hakkı Bey, sözlerine şöyle devam etti: "Babam bize kıymadı, kimseyi yetimhaneye vermedi. Ancak Emin Aksoy 'Bari Elazığ'da makinistlik yapan biri var, iyi biridir. Onların çocukları olmuyor. Bu küçük kızı onlara verelim, senin de yükün hafifler' teklifinde bulundu"