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    • Televizyon
    • 04.02.2022 19:32
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    • 04.02.2022 19:43
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    Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı! 50 yıl önce evlatlık verilen kardeşi için Esra Erol’un kapısını çalan Hakkı Bey yürekleri sızlattı

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Hakkı Aksoy, 50 yıl önce evlatlık verilen kız kardeşi Kader için yardım istedi. ‘Et tırnaktan ayrılmaz’ diyerek kardeşini aramaktan hiç vazgeçmeyen 55 yaşındaki Hakkı Bey’in hikayesi yürekleri sızlattı. Programda zaman zaman gözyaşlarına boğulan Hakkı Bey, “Ne olur bana kardeşimi bulun. Önce Allah’a sonra size yalvarıyorum” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı! 50 yıl önce evlatlık verilen kardeşi için Esra Erol’un kapısını çalan Hakkı Bey yürekleri sızlattı

    Programa Hatay'dan başvuran Hakkı Aksoy, 50 yıl önce kız kardeşi Kader'in Elazığ Maden'de evlatlık verildiğini belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

    'Et tırnaktan ayrılmaz' diyerek kardeşini aramaktan hiç vazgeçmeyen Hakkı Bey, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kardeşim Diyarbakır'da doğdu, evimiz oradaydı. Annem beşinci çocuğunu yani evlatlık verilen kardeşimi doğururken vefat etti. Hepimiz ufaktık, amcamın oğlu Emin Aksoy Diyarbakır'da adliyede mübaşirdi. Bize devamlı gidip geliyordu. Biz perişandık, fakirdik"

    Emin Aksoy'un babasına çocuklarını yetimhaneye vermeyi teklif ettiğini dile getiren Hakkı Bey, sözlerine şöyle devam etti: "Babam bize kıymadı, kimseyi yetimhaneye vermedi. Ancak Emin Aksoy 'Bari Elazığ'da makinistlik yapan biri var, iyi biridir. Onların çocukları olmuyor. Bu küçük kızı onlara verelim, senin de yükün hafifler' teklifinde bulundu"

        Kardeşinin evlatlık verildiğinde kendisinin 3 yaşında olduğunu dile getiren Hakkı Bey, "13 yaşıma geldiğimde Adana'ya taşındık ve artık konuşulanları algılamaya başladım. Kalktım Adana'dan Elazığ'a gittim. Kardeşimi evlatlık alan Mehmet Gündoğdu'nun evini buldum ancak kapıyı çalamadım. Tam eve yaklaştım, bir tane minik kız çocuğu çıktı kapıdan. Ona doğru yaklaşırken iki kişi kollarımdan tuttu başka eve götürdü. 'Kardeşin burada değil' diyerek beni Adana'ya geri gönderdiler" dedi.

        ASKERLİK ARKADAŞI KOMŞUSU ÇIKTI!
        Asker arkadaşı Mahmut Bey'in kız kardeşinin evlatlık verilen ailenin komşusu çıktığını dile getiren Aksoy, "Olayı anlattım, 'Devrem beni onu biliyorum' dedi. Nasıl bir baba diye sorduğumda kardeşimi dövdüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.

        Program sırasında gözyaşlarına boğulan Hakkı Bey, "Ne olur bana kardeşimi bulun. Önce Allah'a sonra size yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.
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