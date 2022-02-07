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    • Televizyon
    • 07.02.2022 19:04
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    • 07.02.2022 19:04
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    Vakit cenk vaktidir! Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Kanımızın son damlasına kadar vuruşacağız”

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı adeta nefes kesti. Savaşa hazırlanan Osman Bey’in “Vakit cenk vaktidir! Kanımızın son damlasına kadar vuruşacağız” sözleri fragmana damga vururken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman’ın 81. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

    “Kanımızın son damlasına kadar vuruşacağız”

    Reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Savaşa hazırlanan Osman Bey'in "Vakit cenk vaktidir! Kanımızın son damlasına kadar vuruşacağız" sözleri ise fragmana damga vurdu.

    Nefes kesen fragmanın ardından yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte ipuçları...

    FETİH VAKTİ
    atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 9 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 81'inci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, bu kez Geyhatu ve Moğollarla kozlarını paylaşıyor.

    OSMAN BEY EZELİ DÜŞMANI GEYHATU İLE KARŞI KARŞIYA
    Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?

        Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer.

        Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

        Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak? Osman Bey, Tekfur Nikola'nın cezasını verecek mi? Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?
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        Haberler Televizyon Vakit cenk vaktidir! Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Kanımızın son damlasına kadar vuruşacağız”
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