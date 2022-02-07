Vakit cenk vaktidir! Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Kanımızın son damlasına kadar vuruşacağız”

OSMAN BEY EZELİ DÜŞMANI GEYHATU İLE KARŞI KARŞIYA

Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?