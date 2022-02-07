Vakit cenk vaktidir! Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Kanımızın son damlasına kadar vuruşacağız”

Reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Savaşa hazırlanan Osman Bey'in "Vakit cenk vaktidir! Kanımızın son damlasına kadar vuruşacağız" sözleri ise fragmana damga vurdu.
Nefes kesen fragmanın ardından yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte ipuçları...
FETİH VAKTİ
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 9 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 81'inci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, bu kez Geyhatu ve Moğollarla kozlarını paylaşıyor.
OSMAN BEY EZELİ DÜŞMANI GEYHATU İLE KARŞI KARŞIYA
Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?