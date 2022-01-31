Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 31.01.2022 16:37
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    • 31.01.2022 16:40
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 31 Ocak 2022 | 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir'e kaçan 18 yaşındaki Elif nerede?

    Arzu’nun en büyük hayalini Esra Erol gerçekleştirdi! Türkiye bu mucizeyi konuşacak! 40 yaşındaki evli ve 2 çocuklu Kadir’e kaçan 18 yaşındaki Elif şu an nerede? Öz dayısı tarafından mağdur edilen 18 yaşındaki genç kızla ilgili çok önemli gelişme! Eşinden şiddet gördü mü? Evde temizliği yemeği Hüseyin mi yapıyordu? Canlı yayında büyük yüzleşme! “Kardeşim Zeynep, Ali tarafından tehdit ve şantajla tutuluyor!” diyen Halime Hanım ve annesinin feryadı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün birbirinden ilginç konular ele alınıyor. Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    Arzu'nun en büyük hayalini Esra Erol gerçekleştirdi! Türkiye bu mucizeyi konuşacak!


    40 yaşındaki evli ve 2 çocuklu Kadir'e kaçan 18 yaşındaki Elif şu an nerede?

        Öz dayısı tarafından mağdur edilen 18 yaşındaki genç kızla ilgili çok önemli gelişme!


        Eşinden şiddet gördü mü? Evde temizliği yemeği Hüseyin mi yapıyordu? Canlı yayında büyük yüzleşme!

        "Kardeşim Zeynep, Ali tarafından tehdit ve şantajla tutuluyor!" diyen Halime Hanım ve annesinin feryadı...
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 31 Ocak 2022 | 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir'e kaçan 18 yaşındaki Elif nerede?
            SON DAKİKA