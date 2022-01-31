18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın 40 yaşında evli ve iki çocuk sahibi Kadir Akkoyun'a kaçmasının ardından genç kızın ailesi çareyi Esra Erol'a başvurmakta buldu. Canlı yayına katılan genç kız, kameraların kendisini çekmesini istemedi. Esra Erol'un "Tamam, arkanı dönerek konuşabilirsin" demesine rağmen genç kız sinirlerine hakim olamadı.
Bunun üzerine açıklamada bulunan Esra Erol, "Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin. 18 yaşındasın kızım sen, baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" diyerek sitem etti.
Gözyaşlarına hakim olamayan Erol, anne-babalara da seslendi. Erol'un bu açıklaması birçok kişi tarafından desteklenirken bir kesimin tepkisini çekti.