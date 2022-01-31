'BANA İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN AMA...'

Linç kültürüyle ilgili de söyleyecek bir sözüm var. Bana istediğinizi söyleyin ama inanın o söylenenlerin hepsi bizim genç kızların hayatlarını kurtarsın. O kızların ruhları ve bedenleri başka adamların yaşamlarında kullanılmasın. Ve onları öyle bir yetiştirelim, öyle bir eğitelim, öyle bir güçlendirelim ki bizim genç kızlarımız bu adamları gözlerinden tanısınlar ve tehlikeden uzak olsunlar.