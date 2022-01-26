Esra Erol’da Fenerbahçe rüzgarı estirmişti! Sosyal medyaya damga vuran Şaban Bey eşine yaptığı jestle ‘yok artık’ dedirtti

"FENERBAHÇE Mİ, BEN Mİ?"

Eşi Burcu'nun "Fenerbahçe mi ben mi" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdiği öğrenilen Şaban'ın savunması da oldukça ilginç oldu. Şaban Bey, "Burcu ölür kalır beni bir gün bırakır ama Fenerbahçe bırakmaz. Fener hiç ölmez" diye konuştu. Eşinin çok küfür etmesinden yakındığını dile getiren Şaban Bey, Fenerbahçe için küfür ettiğini söyledi.