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    • Televizyon
    • 26.01.2022 19:36
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    • 26.01.2022 19:45
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    Esra Erol’da Fenerbahçe rüzgarı estirmişti! Sosyal medyaya damga vuran Şaban Bey eşine yaptığı jestle ‘yok artık’ dedirtti

    Esra Erol’da programına katılan Şaban Elmas, eşi Burcu Elmas’ın evden kaçtığını belirterek yardım istemişti. Burcu Hanım’la canlı yayında yüzleşen Şaban Bey, eşinin ‘Fenerbahçe mi, ben mi?’ sorusuna verdiği yanıtla sosyal medya gündem olmuştu. Fenerbahçe sevgisi ile gündeme gelen Şaban Bey’e bir yorum da Esra Erol’un eşi Ali Özbir’den gelmişti. Şaban Bey, ses getiren açıklamasının ardından bugün bir kez daha eşiyle yüzleşti. Burcu Hanım evliliğine bir şans daha vermek istediğini söylerken Şaban Bey’in jesti yine çok konuşuldu. İşte detaylar...

    Esra Erol’da Fenerbahçe rüzgarı estirmişti! Sosyal medyaya damga vuran Şaban Bey eşine yaptığı jestle ‘yok artık’ dedirtti

    Şaban Elmas, Esra Erol'da programına başvurarak eşi Burcu Elmas'ın evden kaçtığını belirtti. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Şaban Bey, takip eden günlerde eşi Burcu Hanım'la canlı yayında yüzleşti.

    Şaban ve Burcu arasındaki tartışmaya Fenerbahçe damga vurdu. Sarı-lacivert renklere aşkını vurgulayan Şaban Bey, Fenerbahçe sevgisinin önüne kimseyi koymadığını belirtti.

    "FENERBAHÇE Mİ, BEN Mİ?"
    Eşi Burcu'nun "Fenerbahçe mi ben mi" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdiği öğrenilen Şaban'ın savunması da oldukça ilginç oldu. Şaban Bey, "Burcu ölür kalır beni bir gün bırakır ama Fenerbahçe bırakmaz. Fener hiç ölmez" diye konuştu. Eşinin çok küfür etmesinden yakındığını dile getiren Şaban Bey, Fenerbahçe için küfür ettiğini söyledi.

        Esra Erol, "Fenerbahçelilerde bu var" sözlerini kullanırken Şaban Bey, "Fenerbahçe bambaşka bir şey. Koyu değil aşırı bir Fenerbahçe taraftarıyım" dedi.

        ALİ ÖZBİR KAYITSIZ KALMADI!
        Esra Erol'un eşi Ali Özbir de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Tabii ki Fenerbahçe kusura bakma" diyerek Esra Erol hesabını etiketledi.

        İKİNCİ KEZ YÜZLEŞTİLER!
        En büyük tartışma nedenleri TikTok olan çift, sosyal medya hesaplarını sildiklerini dile getirdi. İlişkilerine bir şans daha veren ikiliden Şaban Bey, eşine canlı yayında bir jest yaptı.

            Burcu'yla barışmak için çiçek getiren Şaban Bey'e Esra Erol, 'İnşallah sarı-lacivert değildir' derken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

            Sarı-lacivert çiçeklerle stüdyoya giren Şaban Bey, bir kez daha izleyicileri şaşkına çevirdi. Çiçeğin üzerindeki notu okuyan Burcu Hanım, 'Seni seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok yazmış' deyince Şaban Bey, notun espri olduğunu söyledi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da Fenerbahçe rüzgarı estirmişti! Sosyal medyaya damga vuran Şaban Bey eşine yaptığı jestle ‘yok artık’ dedirtti
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