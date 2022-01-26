Esra Erol’da Fenerbahçe rüzgarı estirmişti! Sosyal medyaya damga vuran Şaban Bey eşine yaptığı jestle ‘yok artık’ dedirtti

Şaban Elmas, Esra Erol'da programına başvurarak eşi Burcu Elmas'ın evden kaçtığını belirtti. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Şaban Bey, takip eden günlerde eşi Burcu Hanım'la canlı yayında yüzleşti.
Şaban ve Burcu arasındaki tartışmaya Fenerbahçe damga vurdu. Sarı-lacivert renklere aşkını vurgulayan Şaban Bey, Fenerbahçe sevgisinin önüne kimseyi koymadığını belirtti.
"FENERBAHÇE Mİ, BEN Mİ?"
Eşi Burcu'nun "Fenerbahçe mi ben mi" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdiği öğrenilen Şaban'ın savunması da oldukça ilginç oldu. Şaban Bey, "Burcu ölür kalır beni bir gün bırakır ama Fenerbahçe bırakmaz. Fener hiç ölmez" diye konuştu. Eşinin çok küfür etmesinden yakındığını dile getiren Şaban Bey, Fenerbahçe için küfür ettiğini söyledi.