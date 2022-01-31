Survivor Panorama ne zaman yayınlanıyor? Survivor Panorama sunucuları 2022 kimler? İşte sunucular hakkında bilgiler...

Televizyonların gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler Survivor Panorama sunucuları 2022 kimler araştırmasını hızlandırdı. Özellikle yarışmanın fenomenleri olaylar hakkında yapılan eleştirileri, yorumları oldukça merak ediyor ve kaçırmadan izliyor. Peki Survivor Panorama saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor? Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler'in Panorama programında bu yıl tanıdık isimlerin yer almasının dışında farklı isimler de dikkat çekiyor. İşte o isimler…
SURVİVOR PANORAMA SUNUCULARI 2022 KİMLER?
Survivor Panorama'da bu sezon Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can yer alıyor.
SURVİVOR PANORAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Survivor Panorama TV8'de hafta içi her gün saat 13:30'da izleyici ile buluşuyor.
HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?
İsmini ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.