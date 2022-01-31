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    • Televizyon
    • 01.02.2022 08:25
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    • 01.02.2022 08:25
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    Survivor Panorama ne zaman yayınlanıyor? Survivor Panorama sunucuları 2022 kimler? İşte sunucular hakkında bilgiler...

    Survivor Panorama sunucuları 2022 kimler? Survivor Panorama ne zaman yayınlanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl ilgiyle takip edilen programlar arasında fenomen yarışma Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler değerlendirmelerinin yapıldığı Survivor Panorama yer alıyor ve henüz izlememiş olanlar yorumcu olarak 2022 yılında kimlerin yer aldığını merak ediyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Survivor Panorama ne zaman yayınlanıyor?

    Televizyonların gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler Survivor Panorama sunucuları 2022 kimler araştırmasını hızlandırdı. Özellikle yarışmanın fenomenleri olaylar hakkında yapılan eleştirileri, yorumları oldukça merak ediyor ve kaçırmadan izliyor. Peki Survivor Panorama saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor? Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler'in Panorama programında bu yıl tanıdık isimlerin yer almasının dışında farklı isimler de dikkat çekiyor. İşte o isimler…

    SURVİVOR PANORAMA SUNUCULARI 2022 KİMLER?

    Survivor Panorama'da bu sezon Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can yer alıyor.

    SURVİVOR PANORAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

    Survivor Panorama TV8'de hafta içi her gün saat 13:30'da izleyici ile buluşuyor.

    HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

    İsmini ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.

        DAMLA CAN KİMDİR?

        Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer olan kafile arasında yer aldı. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

        KÜBRA AÇIL KİMDİR?

        Kübra Açıl, Survivor Panoroma'da sunuculuk yapıyor. Açıl'ın Duru isminde bir kızı var. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu. Kübra Açıl, Şeyma Subaşı'nın ablasıdır.
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        Haberler Televizyon Survivor Panorama ne zaman yayınlanıyor? Survivor Panorama sunucuları 2022 kimler? İşte sunucular hakkında bilgiler...
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