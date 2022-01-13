Markete diye çıktı ortadan kayboldu! Acılı anne Esra Erol’da kızına seslendi! Torunlarının yaşadıkları yürek yaktı

Esra Erol'da programına başvuran Hanife Hanım, iki çocuk annesi kızı Merve Kızmaz'ın 6 Ocak'ta 'Markete gidiyorum' diye evden çıktığını ve bir daha dönmediğini dile getirdi.

Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Meryem Hanım, "Tedavi için ablasının yanına gitti. 6 Ocak'ta markete diye çıkıp bir daha dönmedi" dedi.