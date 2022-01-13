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    • Televizyon
    • 13.01.2022 19:35
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    • 13.01.2022 19:55
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    Markete diye çıktı ortadan kayboldu! Acılı anne Esra Erol’da kızına seslendi! Torunlarının yaşadıkları yürek yaktı

    Hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri atv ekranlarına taşımaya devam eden Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınına Hanife Hanım’ın feryadı damga vurdu. Gözü yaşlı anne, kızı Merve Kızmaz’ın 6 Ocak’ta ‘Markete gidiyorum’ diye evden çıktığını ve bir daha dönmediğini dile getirdi. İki çocuk annesi Merve Kızmaz'ın ortadan kaybolduğunu söyleyen yaşlı kadın, ‘Merve’mi bana geri verin’ diyerek gözyaşı döktü. İşte detaylar...

    Markete diye çıktı ortadan kayboldu!

    Esra Erol'da programına başvuran Hanife Hanım, iki çocuk annesi kızı Merve Kızmaz'ın 6 Ocak'ta 'Markete gidiyorum' diye evden çıktığını ve bir daha dönmediğini dile getirdi.

    Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Meryem Hanım, "Tedavi için ablasının yanına gitti. 6 Ocak'ta markete diye çıkıp bir daha dönmedi" dedi.

    Kızı Merve'nin bir tek ablasıyla iletişim kurduğunu belirten Meryem Hanım, şunları söyledi: "Gittikten sonra iki kere mesaj attı. İlkinde 'Abla ben kız arkadaşımın yanındayım' demiş. Sonra bir mesaj daha atmış 'Ben bir erkeğin yanındayım, mutluyum' diye.

    Mutlu değil biliyorum. Yanındakiler iyi niyetli değil. Olsalardı benim yanıma getirirlerdi kızımı. Benim kızımın boşluğunu kullandılar. Benim kızım çok neşeliydi ancak son 6 ayda bir boşluğun içindeydi"

        Merve Hanım'ın 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğu olduğunu dile getiren Meryem Hanım, "Merve'nin oğlu 'annemi marketten alalım' diyor, annesiz bir yere gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

        'EŞİNİN İÇİNE DOĞDU'
        Kızının eşinden boşanmak istediğini de sözlerine ekleyen Hanife Hanım, "Damadım kızımı Antalya'ya uğurlarken 'Gidiyorsun ama bir daha dönmeyecekmişsin gibi bir his var içimde' demiş. Yolda da mesaj atmış 'Merve aklıma geleni yapma' diye. Kızım da boşanmak istediğini söylemiş. Ben iki çocuğu olduğu için bir kez daha düşünmesini söylemiştim" şeklinde konuştu.

        KIZINA SESLENDİ!
        Hanife Hanım, şu sözlerle kızına seslendi: "Yavrum kötü yollara düşme. Ne olursa olsun yanındayım. Ayrılacaksan, ayrıl.
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            Haberler Televizyon Markete diye çıktı ortadan kayboldu! Acılı anne Esra Erol’da kızına seslendi! Torunlarının yaşadıkları yürek yaktı
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