Esra Erol’da akılalmaz iddia! ‘Karım bebeğimizi öldürdü’ diyen İsmail Panoğlu'nun açıklamaları tüyler ürpertti detaylar kan dondurdu

Esra Erol'a katılan İsmail Panoğlu, eşi Rümeysa Panoğlu'nun kendisini akrabasıyla aldattığını ve bu aldatmaya da gözleriyle şahit olduğunu açıkladı.

'HER ŞEYİ POLİSLERDEN ÖĞRENDİM'

Bu olayın ardından eşinin iki çocuğunu da alarak ortadan kaybolduğunu belirten Panoğlu, eşinin ilk çocuğunu öldürdüğünü ileri sürerek, "O zaman evli değildik. Kaçarak yanıma gelmişti. Sonra yanımdan kaçtı ve geri gitti. 1 sene sonra polis kapımı çaldı ve tüm yaşananları öğrendim. Hamile kaldığını bile söylemedi. Polislerden öğrendim her şeyi. Haberim yoktu" dedi.