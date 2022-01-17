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    • Televizyon
    • 17.01.2022 19:54
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    • 17.01.2022 20:15
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    Esra Erol’da akılalmaz iddia! ‘Karım bebeğimizi öldürdü’ diyen İsmail Panoğlu'nun açıklamaları tüyler ürpertti detaylar kan dondurdu

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Esra Erol’da programında akılalmaz bir olay yaşandı. Gaziantep’ten programa başvuran İsmail Panoğlu, kendisini akrabasıyla aldatan eşi Rümeysa Panoğlu’nun çocuklarını alarak evi terk ettiğini belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Program sırasında anlattıklarıyla herkesi şaşkına çeviren İsmail Bey, ‘Karım ilk bebeğimizi öldürdü’ diyerek iki çocuğunun can güvenliğinden de endişe duyduğunu söyledi. İşte İsmail Bey’in stüdyoya buz kestiren açıklamaları...

    ‘Karım bebeğimizi öldürdü’

    Esra Erol'a katılan İsmail Panoğlu, eşi Rümeysa Panoğlu'nun kendisini akrabasıyla aldattığını ve bu aldatmaya da gözleriyle şahit olduğunu açıkladı.

    'HER ŞEYİ POLİSLERDEN ÖĞRENDİM'
    Bu olayın ardından eşinin iki çocuğunu da alarak ortadan kaybolduğunu belirten Panoğlu, eşinin ilk çocuğunu öldürdüğünü ileri sürerek, "O zaman evli değildik. Kaçarak yanıma gelmişti. Sonra yanımdan kaçtı ve geri gitti. 1 sene sonra polis kapımı çaldı ve tüm yaşananları öğrendim. Hamile kaldığını bile söylemedi. Polislerden öğrendim her şeyi. Haberim yoktu" dedi.

    'AĞZINA PEÇETE TIKARAK ÖLDÜRDÜ'
    Ayrıca İsmail Bey, "İlk çocuğumuzun ağzına peçete tıkarak öldürdü. Eşim bundan ceza aldı. Cezası 15 yıl. Ölen çocuğumu poşetin içerisinde soba kazanına koymuşlar. Böyle bir şey olamaz. Beni zorla evlendirdiler, 'seni öldürürüz' dediler bana" ifadelerini kullandı.

    GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI
    Araya giren ünlü sunucu durumu özetleyerek, "Rümeysa evde doğum yapıyor. Ağır bir kanaması oluyor. Kanamadan dolayı ailesi de alıp Rümeysa'yı hastaneye götürüyor. Hastaneye götürüldüğü zaman ise başına ne geldiği sorgulandığında doğum yaptığı ve bebeğin nerede olduğu sorgulanıyor ve bebeğin vefat ettiği ve nerede olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

        "ÇOCUKLARIMA ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"
        Esra Erol'un programın itiraflarına devam eden İsmail Bey, "Yeni doğan bebeğimizi öldüren karım Rümeysa'nın iki çocuğumuza da zarar vermesinden korkuyorum" şeklinde konuştu.

        İsmail Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben çocuklarım için yaşıyorum. Beni aldattığı gün Rümeysa'nın ailesini çağırdım ve polise teslim ettim. Ben çocuklarımı istiyorum, çocuklarım bana gelecek. Boşanmak istiyorum. Telefonda konuşurken kızıma şiddet uyguladığını duyuyorum"

        RÜMEYSA PANOĞLU CANLI YAYINDA!
        Canlı yayına bağlanan Rümeysa Panoğlu da önemli açıklamalarda bulundu.

            "EŞİM YALAN SÖYLÜYOR"
            İddiaları redden Rümeysa, "Eşim yalan söylüyor. Kemerle beni dövdü. Ben çocuklarıma şiddet uygulamıyorum. İsmail çocuğumuza sahip çıksaydı ilk çocuğumuz ölmezdi. Bize sahip çıkmadı" diye konuştu.

            Stüdyoda bir anda gerginlik yaşandı. İsmail Bey, boşanmak istediğini ve çocuklarına kendisinin bakacağını söyledi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz iddia! ‘Karım bebeğimizi öldürdü’ diyen İsmail Panoğlu'nun açıklamaları tüyler ürpertti detaylar kan dondurdu
                SON DAKİKA