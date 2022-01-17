Esra Erol’da akılalmaz iddia! ‘Karım bebeğimizi öldürdü’ diyen İsmail Panoğlu'nun açıklamaları tüyler ürpertti detaylar kan dondurdu

Esra Erol'a katılan İsmail Panoğlu, eşi Rümeysa Panoğlu'nun kendisini akrabasıyla aldattığını ve bu aldatmaya da gözleriyle şahit olduğunu açıkladı.
'HER ŞEYİ POLİSLERDEN ÖĞRENDİM'
Bu olayın ardından eşinin iki çocuğunu da alarak ortadan kaybolduğunu belirten Panoğlu, eşinin ilk çocuğunu öldürdüğünü ileri sürerek, "O zaman evli değildik. Kaçarak yanıma gelmişti. Sonra yanımdan kaçtı ve geri gitti. 1 sene sonra polis kapımı çaldı ve tüm yaşananları öğrendim. Hamile kaldığını bile söylemedi. Polislerden öğrendim her şeyi. Haberim yoktu" dedi.
'AĞZINA PEÇETE TIKARAK ÖLDÜRDÜ'
Ayrıca İsmail Bey, "İlk çocuğumuzun ağzına peçete tıkarak öldürdü. Eşim bundan ceza aldı. Cezası 15 yıl. Ölen çocuğumu poşetin içerisinde soba kazanına koymuşlar. Böyle bir şey olamaz. Beni zorla evlendirdiler, 'seni öldürürüz' dediler bana" ifadelerini kullandı.
GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI
Araya giren ünlü sunucu durumu özetleyerek, "Rümeysa evde doğum yapıyor. Ağır bir kanaması oluyor. Kanamadan dolayı ailesi de alıp Rümeysa'yı hastaneye götürüyor. Hastaneye götürüldüğü zaman ise başına ne geldiği sorgulandığında doğum yaptığı ve bebeğin nerede olduğu sorgulanıyor ve bebeğin vefat ettiği ve nerede olduğu ortaya çıkıyor" dedi.