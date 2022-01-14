Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Acılı annenin hasreti sona erdi anne-kızın kavuşması stüdyoda duygusal anlar yaşattı

Esra Erol'da programına başvuran Hanife Hanım, iki çocuk annesi kızı Merve Kızmaz'ın 6 Ocak'ta 'Markete gidiyorum' diye evden çıktığını ve bir daha dönmediğini dile getirdi. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Meryem Hanım, "Tedavi için ablasının yanına gitti. 6 Ocak'ta markete diye çıkıp bir daha dönmedi" dedi.

Kızı Merve'nin bir tek ablasıyla iletişim kurduğunu belirten Hanife Hanım, şunları söyledi: "Gittikten sonra iki kere mesaj attı. İlkinde 'Abla ben kız arkadaşımın yanındayım' demiş. Sonra bir mesaj daha atmış 'Ben bir erkeğin yanındayım, mutluyum' diye. Mutlu değil biliyorum. Yanındakiler iyi niyetli değil. Olsalardı benim yanıma getirirlerdi kızımı. Benim kızımın boşluğunu kullandılar. Benim kızım çok neşeliydi ancak son 6 ayda bir boşluğun içindeydi"