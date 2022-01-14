Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 14.01.2022 19:57
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    • 14.01.2022 20:26
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    Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Acılı annenin hasreti sona erdi anne-kızın kavuşması stüdyoda duygusal anlar yaşattı

    Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Hanife Hanım, kızı Merve Kızmaz’ın 6 Ocak’ta ‘Markete gidiyorum’ diye evden çıktığını ve bir daha dönmediğini dile getirmişti. Kızının ardından gözü yaşlı iki evlat bıraktığını belirten Hanife Hanım, anlattıklarıyla izleyicileri derinden etkilemişti. Hanife Hanım, bugünkü canlı yayında kızı Merve Hanım’a kavuştu. Anne-kızın kavuşma anları izleyicilere duygusal anlar yaşatırken Esra Erol da gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

    Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

    Esra Erol'da programına başvuran Hanife Hanım, iki çocuk annesi kızı Merve Kızmaz'ın 6 Ocak'ta 'Markete gidiyorum' diye evden çıktığını ve bir daha dönmediğini dile getirdi. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Meryem Hanım, "Tedavi için ablasının yanına gitti. 6 Ocak'ta markete diye çıkıp bir daha dönmedi" dedi.

    Kızı Merve'nin bir tek ablasıyla iletişim kurduğunu belirten Hanife Hanım, şunları söyledi: "Gittikten sonra iki kere mesaj attı. İlkinde 'Abla ben kız arkadaşımın yanındayım' demiş. Sonra bir mesaj daha atmış 'Ben bir erkeğin yanındayım, mutluyum' diye. Mutlu değil biliyorum. Yanındakiler iyi niyetli değil. Olsalardı benim yanıma getirirlerdi kızımı. Benim kızımın boşluğunu kullandılar. Benim kızım çok neşeliydi ancak son 6 ayda bir boşluğun içindeydi"

    Merve Hanım'ın 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğu olduğunu dile getiren Meryem Hanım, "Merve'nin oğlu 'annemi marketten alalım' diyor, annesiz bir yere gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

    KIZINA SESLENDİ!
    Hanife Hanım, şu sözlerle kızına seslendi: "Yavrum kötü yollara düşme. Ne olursa olsun yanındayım. Ayrılacaksan, ayrıl. Çocuklarını da yanına alırım. Ne olur geri dön, çocuklarının yanına. Ali'ye marketi unuttur kızım, çocuğumun içinde yara kalmasın"

        HASRET SONA ERDİ!
        Hanife Hanım, bugünkü canlı yayında kızı Merve Hanım'a kavuştu. Anne-kızın kavuşma anları izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

        ESRA EROL DA GÖZYAŞI DÖKTÜ!
        Anne-kızın kavuşma anlarında gözyaşlarına hakim olamayan Esra Erol, şunları söyledi: "Hayatta iki resmi görüyorsunuz; biri kolaycılar, biri de her zorlukta yıkılmayıp pes etmeyip evladının peşinde olanlar... Şu an çok üzgünüm ancak bu üzgünlüğüm sadece Hanife Teyze için. Hanı 'anadolu kadını' diye tabir ederiz ya Hanife Teyze benim için gerçekten dişli, cabbar, evlatlarından vazgeçmeyen bir anne" dedi.

        NEDEN KAÇTIĞINI AÇIKLADI!
        İki çocuğunu geride bırakarak evden kaçan Merve Hanım, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Ben boşanmak istediğimi söyledim anneme. Bana 'Kızım çocukların var bir şans daha ver' dedi. Çok şans vermiştim ama bir şans daha verdim. Eşim çok gezer, hiç evde durmaz, kahveden çıkmaz. Şans verince eşim 'Saat 22.00'dan sonra evde olacağım' dedi ama sözünü tutmadı. Bana hiç ilgi göstermedi, ben de ilgiyi başkalarında aradım"

            Esra Erol ise genç kadına "Eşinden boşanmak istiyorsun ama boşanmak için seçtiğin yol bambaşka bir yol. Eşinin kusurundan bahsediyorsun ancak sen de aynı kusuru işliyorsun. Sen de yoksun o evin içinde. Yanına gittiğin kişiyle bir yıldır görüşmen demek bir yıldır o evde yoksun demek" şeklinde karşılık verdi.
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