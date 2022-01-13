Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı’nın anneannesi meğer Esra Erol’da evlenmiş! Herkes şokta! Öğüdünü paylaşmıştı

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı Magazin Masası programında yorumculuk yapıyor. Magazin gündemine dair yorumlarıyla zaman zaman gündeme gelen Şancı bazen de ailesine dair küçük anekdotlar anlatıyor. Geçtiğimiz günlerde anneannesinin bir öğüdünü paylaşan Şancı ile ilgili bir detay ortaya çıktı.