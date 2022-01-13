Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı’nın anneannesi meğer Esra Erol’da evlenmiş! Herkes şokta! Öğüdünü paylaşmıştı

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'nın anneannesi meğer Esra Erol'da evlenmiş! Herkes şokta! Öğüdünü paylaşmıştı
Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'nın anneannesi meğer Esra Erol'da evlenmiş! Öğüdünü paylamıştı, herkes şoke oldu... Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı yorumcu olduğu programda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Anneannesinin öğüdü paylaşan Ebru Şancı hakkında bomba bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Ebru Şancı'nın anneannesi Perihan Hanım Esra Erol'da evlenmiş...
13.01.2022 09:50
- Son Güncelleme: 13.01.2022 09:59
Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'nın anneannesi meğer Esra Erol'da evlenmiş! Öğüdünü paylaşmıştı herkes şoke oldu.
2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı Magazin Masası programında yorumculuk yapıyor. Magazin gündemine dair yorumlarıyla zaman zaman gündeme gelen Şancı bazen de ailesine dair küçük anekdotlar anlatıyor. Geçtiğimiz günlerde anneannesinin bir öğüdünü paylaşan Şancı ile ilgili bir detay ortaya çıktı.
Ebru Şancı bu konuya dair yıllar önce şu yorumu yapmıştı: "Bir baktım takmış İngiltere Kraliyet ailesinden şapkasını evlenmiş."