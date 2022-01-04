Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 04.01.2022 16:44
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    • 04.01.2022 16:48
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 4 Ocak 2022 | Türkiye nefesini tuttu bu itirafları izledi! Sevda ile Fatih’in olay yüzleşmesi...

    Türkiye nefesini tuttu, Sevda ile Fatih’in itiraflarını izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde... Arzu’nun Esra Erol’dan son isteği ne? Türkiye Arzu için tek yürek oldu… Saliha Hanım’ın kayıp kızı Zeynep canlı yayında! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı... Eşi Erhan, hem Melek hem de Cemile’ye ev açtı, Esra isyan etti! Erhan stüdyoya gelecek mi? 10 yıl önce aşık oldu,10 yıl sonra evlendi! Eşi evden kaçan Basri’nin feryadı! "Eşim Mert, 1.5 yaşındaki oğlumu kaçırıyor!" diyen bir annenin feryadı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek. Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Türkiye nefesini tuttu, Sevda ile Fatih'in itiraflarını izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde...


    Arzu'nun Esra Erol'dan son isteği ne? Türkiye Arzu için tek yürek oldu…


        Saliha Hanım'ın kayTürıp kızı Zeynep canlı yayında! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı...


        Eşi Erhan, hem Melek hem de Cemile'ye ev açtı, Esra isyan etti! Erhan stüdyoya gelecek mi?


        10 yıl önce aşık oldu,10 yıl sonra evlendi! Eşi evden kaçan Basri'nin feryadı!
            KAD-SİS Bursa’da!
            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 4 Ocak 2022 | Türkiye nefesini tuttu bu itirafları izledi! Sevda ile Fatih’in olay yüzleşmesi...
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