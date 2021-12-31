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    • Televizyon
    • 31.12.2021 19:52
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    • 31.12.2021 20:06
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    Esra Erol’da yürek sızlatan olay! Acılı anne stüdyoda kriz geçirdi kızının söyledikleri ‘Böyle evlat olmaz olsun’ dedirtti

    Nesimi Ergel ile evli olan Edanur Ergel, hamilelik döneminde yaşadığı sıkıntılardan dolayı evi terk edip anne ve babasının yanına döndü. Ancak Edanur Ergel, iki aylık bebeğiyle 26 Aralık tarihinde baba evini de terk etti. Acılı anne Neziha Küçük ise atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvurarak kızı ve torunu için yardım istedi. Programa Antalya’dan başvuran Neziha Küçük “Bahattin Toprak’ın yanına kaçtı. Ne olur yardım edin o adam madde bağımlısı” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Neziha Hanım, programın ilerleyen dakikalarında ise sinir krizi geçirdi. İşte detaylar...

    Esra Erol’da yürek sızlatan olay!

    Programa Antalya'dan başvuran Neziha Küçük, eşiyle yaşadığı evden ayrılı kendisinin yanına taşınan kızı Edanur Ergel'in iki aylık bebeğiyle 26 Aralık'ta kaçtığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

    Neziha Hanım, şunları söyledi: "Eşimin eski eşi kızıma sosyal medyada 'Ben sana hayranım' diye mesaj atmış. Kızım da 'Ben evliyim, kocam seni fena yapar' diye karşılık vermiş ve Bahattin Toprak'ın fotoğrafını atmış. Damadım, fotoğrafı bana atarak 'kızını ve torununu kurtar' dedi. Bahattin'in annesine ulaştım 'Bu kız evli, bu ilişkiyi onaylama' dedim. Kızımın 18 yaşından büyük olduğunu söyledi. Bahattin'in babası cezaevinde. Bahattin'in de sabıkası var, yasaklı madde kullanıyor. İstiyorsanız araştırabilirsiniz? Adana'dan neden kaçmış? Neden sürekli şehir değiştiriyor?"

    EDANUR'U ESRA EROL BULDU!
    Esra Erol'un ulaştığı Edanur Hanım, canlı yayına telefonla bağlanarak "Ben annemle görüşmek istemiyorum. Beni 18 yaşında istemediği biriyle evlendirdiler, ben sürekli şiddet gördüm" dedi.

    Ailesi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını dile getiren Edanur Hanım, "Ben evlenmek istemiyordum. Tehditle evlendirdiler beni. Boşanma davası açtım zaten" ifadelerini kullandı.

        Düğün fotoğraflarında bir hayli mutlu olduğu görünen genç kadın, "O fotoğrafları da zorla tehditle çektirdiler" dedi. Reşit olmadan önce de defalarca evden kaçtığı ortaya çıkan Edanur Hanım, "Benim ailemden görmediğim şey kalmadı. Babam her lafı söylüyordu" şeklinde konuştu.

        SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
        Nezihe Hanım ise "Eşini istemediği için doğuma çağırmadık, 'Çağırsanız kadın sığınma evine giderim' diye tehdit etti bizi. Kendime ekmek almadım, torunuma mama bez aldım. Abisi 'Senin çocuğunu okutacağım, savcı yapacağım' dedi. Yalan söylüyor. Edanur buraya gelecek, peşini bırakmayacağım. Esra Hanım herkesin sesi oluyorsun, benim de arkamda dur. Yalan söylüyor, kızımı ve torunumu kurtar" diyerek sinir krizi geçirdi.

        Eşinin de kanser hastası olduğunu dile getiren Neziha Hanım, maddi durumunun kötü olduğunu belirterek "Evlat bu kadar nankör olamaz. Evim, barkım, kocam gidiyordu. Kimseyi dinlemedim, ben de 13 yaşında evlendim, kimse bana sahip çıkmadı. Ancak ben evi terk etmedim, kendimi ezdirmedim, kocamı terk etmedim. Nankörlük yapmasın" dedi.

            SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU!
            Stüdyoda yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, "Böyle evlat olmaz olsun", "Allah hayırlı evlat nasip etsin", "Allah kimseyi hayırsız evlatla sınamasın" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da yürek sızlatan olay! Acılı anne stüdyoda kriz geçirdi kızının söyledikleri ‘Böyle evlat olmaz olsun’ dedirtti
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