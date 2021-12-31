Esra Erol’da yürek sızlatan olay! Acılı anne stüdyoda kriz geçirdi kızının söyledikleri ‘Böyle evlat olmaz olsun’ dedirtti

Programa Antalya'dan başvuran Neziha Küçük, eşiyle yaşadığı evden ayrılı kendisinin yanına taşınan kızı Edanur Ergel'in iki aylık bebeğiyle 26 Aralık'ta kaçtığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

Neziha Hanım, şunları söyledi: "Eşimin eski eşi kızıma sosyal medyada 'Ben sana hayranım' diye mesaj atmış. Kızım da 'Ben evliyim, kocam seni fena yapar' diye karşılık vermiş ve Bahattin Toprak'ın fotoğrafını atmış. Damadım, fotoğrafı bana atarak 'kızını ve torununu kurtar' dedi. Bahattin'in annesine ulaştım 'Bu kız evli, bu ilişkiyi onaylama' dedim. Kızımın 18 yaşından büyük olduğunu söyledi. Bahattin'in babası cezaevinde. Bahattin'in de sabıkası var, yasaklı madde kullanıyor. İstiyorsanız araştırabilirsiniz? Adana'dan neden kaçmış? Neden sürekli şehir değiştiriyor?"