O sorular Ferit’in kafasını fena karıştırdı! Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı yayınlandı: Sen ne yaptın baba?

Yaşananlardan kendini sorumlu tutan Adnan, arabasını uçurumun kenarına sürdü. Üstelik burada davetsiz bir misafiri vardı. Adnan'ın kaza haberi üzerine olay yerine giden Sancakzadeler acı haberle sarsıldı. Adnan'ın ölümüyle herkes derin bir üzüntü yaşadı. Adnan'ın ölümünün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu anlaşılamadı.