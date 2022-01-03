O sorular Ferit’in kafasını fena karıştırdı! Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı yayınlandı: Sen ne yaptın baba?

Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Yarası'nın merakla beklenen 27. bölüm fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragman yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkarırken 26. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kalp Yarası 26. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
26. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşmasıyla ortalık karıştı. Herkes Adnan'ın sağlığı için endişelendi. Ferit ve Ayşe, Adnan'ın doktor kontrolünde olması için ellerinden geleni yapsa da Adnan'ı bir türlü ikna edemediler.
Yaman'la görüşen Adnan, Yaman'ın restine karşılık verdi ve durmayacağını, her şeyi açıklayacağını söyledi. İkili arasında ipler iyice gerildi.