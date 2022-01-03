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    • Televizyon
    • 04.01.2022 01:46
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    • 04.01.2022 01:46
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    O sorular Ferit’in kafasını fena karıştırdı! Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı yayınlandı: Sen ne yaptın baba?

    O sorular Ferit’in kafasını fena karıştırdı! Atv’nin sevilen dizisi Kalp Yarası’nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman, heyecanı doruklara çıkardı. Ferit’in ‘Sen ne yaptın baba?’ sorusu üzerine geçen Adnan ile ilgili gerçek merak konusu oldu. ‘Baban gerçekten kazada mı oldu sence?’ sorusu ise Ferit’in kafasını karıştırdı. İşte başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan’ın üstlendiği Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı...

    Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı yayınlandı: Sen ne yaptın baba?

    Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Yarası'nın merakla beklenen 27. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragman yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkarırken 26. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kalp Yarası 26. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    26. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşmasıyla ortalık karıştı. Herkes Adnan'ın sağlığı için endişelendi. Ferit ve Ayşe, Adnan'ın doktor kontrolünde olması için ellerinden geleni yapsa da Adnan'ı bir türlü ikna edemediler.

    Yaman'la görüşen Adnan, Yaman'ın restine karşılık verdi ve durmayacağını, her şeyi açıklayacağını söyledi. İkili arasında ipler iyice gerildi.

        Adnan tüm aileyi konakta toplayıp Yaman gerçeğini anlatmak isterken holdingten gelen telefonla her şey alt üst oldu. Ferit ve Sinan hemen holdinge gidip neler olup bittiğini anlamaya çalıştığında dosyaları inceleyen Ferit otel inşaatıyla ilgili gerçeği fark etti.

        Yaşananlardan kendini sorumlu tutan Adnan, arabasını uçurumun kenarına sürdü. Üstelik burada davetsiz bir misafiri vardı. Adnan'ın kaza haberi üzerine olay yerine giden Sancakzadeler acı haberle sarsıldı. Adnan'ın ölümüyle herkes derin bir üzüntü yaşadı. Adnan'ın ölümünün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu anlaşılamadı.

        Holdingteki son hamlesini tamamlayan Yaman için intikam günü geldi. Hande ve Yaman, konağın tapusunu da ellerine alarak Sancakzadelerin karşısına dikildiler. Yaman kendisi hakkındaki gerçeği açıkladı.
            KAD-SİS Bursa’da!
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