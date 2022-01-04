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    • Televizyon
    • 04.01.2022 19:52
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    • 04.01.2022 20:03
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    Kızının yasak aşkına kaçtığını duyunca yıkılmıştı! Esra Erol’un ‘yılan hikayesi’ dediği olayda yeni gelişme! Genç kız bakın nerede çıktı

    Atv’nin ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Saliha Hanım, 23 yaşındaki kızı Zeynep Karasakal'ın evden kaçtığını dile getirerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Zeynep’in evli olduğunu dile getiren Saliha Hanım, programa bağlanan kızının artık başka biriyle birlikte olduğunu itiraf etmesi üzerine sinir krizi geçirmişti. Milyonları ekran başına kilitleyen olayda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Saliha Hanım, duydukları karşısında yine sinirlerine hakim olamadı. İşte detaylar...

    Esra Erol’un ‘yılan hikayesi’ dediği olayda yeni gelişme!

    ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Saliha Hanım, 23 yaşındaki Zeynep Karasakal'ın evden kaçtığını dile getirerek yardım istedi. Kızının evli olduğunu vurgulayan Saliha Hanım, damadı Muhammet Karasakal'ın kendisini aradığını "Zeynep yok" dediğini ve bunun üzerine karakola gittiklerini belirtti.

    YASAK AŞKINA KAÇTI!
    Esra Erol'un ulaştığı Zeynep Karasakal ise açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Zeynep Karasakal, canlı yayına telefonla bağlanarak "Ben gayet iyiyim, neden bunu anlamıyorsunuz? Annemle konuştum, Diyarbakır'dayım. Burada güzel bir yuva kurdum, mutluyum" dedi. Zeynep Hanım, "Kiminle yuva kurdun?" sorusuna da, "Orası şimdilik benden kalsın. Ben birkaç ay sonra geleceğim zaten" cevabını verdi.

    Eşi Muhammet Bey'in hayatındaki kişiden haberi olmadığını dile getiren Zeynep Hanım, "Ben eşimle konuşmak istemiyorum. Zaten boşanma aşamasındayız. O dava açmış yakında mahkememiz var" ifadelerini kullandı.

        ÇARESİZ ANNE İSYAN ETTİ!
        Saliha Hanım ise kızının sözlerine, "Yuva üstüne yuva olmaz. Senin resmi nikahın var, boşanmadan yuva kuramazsın. Önce boşanman gerek, senin gül gibi kocan var" şeklinde karşılık verdi. Saliha Hanım, "Orada ağlayarak beni rezil etme" diyen ve ardından telefonu kapatan kızına ise "Kızım bağırma yavrum, hep böylesin. Beni dinlemezsin, hep dışarıdakileri dinlersin. Gel beni dinle, gel kızım" diyerek seslendi.

        GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
        Tüm bu yaşananların ardından Esra Erol, bugünkü canlı yayında Zeynep ile ilgili bir gerçeği ortaya çıkardı.

        Diyarbakır'da olduğunu söyleyen Zeynep'in Çanakkale'nin Biga ilçesinde olduğu öğrenildiği ancak genç kadının ikametgah adresinde bulunmadığı belirtildi.

            Çanakkale'de araştırma yapan program ekibi, Zeynep'in ikametgah ettiği adreste Hülya Onat ile eşi Cihangir Onat'ın olduğunu ve çiftten, Zeynep'in Ömür Onat'ın yanında olduğunu öğrendiklerini aktardı.

            Tekirdağ'da olduğu belirtilen Zeynep hakkında ulaşılan bilgiler, Saliha Hanım'ı yine gözyaşlarına boğdu.

            Saliha Hanım, "Gül gibi kocan vardı. Nereye gittin Zeynep? Allah kahretmesin seni! Duy sesimi, gel Zeynep!" diyerek sinir krizi geçirdi.
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            Haberler Televizyon Kızının yasak aşkına kaçtığını duyunca yıkılmıştı! Esra Erol’un ‘yılan hikayesi’ dediği olayda yeni gelişme! Genç kız bakın nerede çıktı
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