Kızının yasak aşkına kaçtığını duyunca yıkılmıştı! Esra Erol’un ‘yılan hikayesi’ dediği olayda yeni gelişme! Genç kız bakın nerede çıktı

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Saliha Hanım, 23 yaşındaki Zeynep Karasakal'ın evden kaçtığını dile getirerek yardım istedi. Kızının evli olduğunu vurgulayan Saliha Hanım, damadı Muhammet Karasakal'ın kendisini aradığını "Zeynep yok" dediğini ve bunun üzerine karakola gittiklerini belirtti.
YASAK AŞKINA KAÇTI!
Esra Erol'un ulaştığı Zeynep Karasakal ise açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Zeynep Karasakal, canlı yayına telefonla bağlanarak "Ben gayet iyiyim, neden bunu anlamıyorsunuz? Annemle konuştum, Diyarbakır'dayım. Burada güzel bir yuva kurdum, mutluyum" dedi. Zeynep Hanım, "Kiminle yuva kurdun?" sorusuna da, "Orası şimdilik benden kalsın. Ben birkaç ay sonra geleceğim zaten" cevabını verdi.
Eşi Muhammet Bey'in hayatındaki kişiden haberi olmadığını dile getiren Zeynep Hanım, "Ben eşimle konuşmak istemiyorum. Zaten boşanma aşamasındayız. O dava açmış yakında mahkememiz var" ifadelerini kullandı.