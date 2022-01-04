Kızının yasak aşkına kaçtığını duyunca yıkılmıştı! Esra Erol’un ‘yılan hikayesi’ dediği olayda yeni gelişme! Genç kız bakın nerede çıktı

ÇARESİZ ANNE İSYAN ETTİ!

Saliha Hanım ise kızının sözlerine, "Yuva üstüne yuva olmaz. Senin resmi nikahın var, boşanmadan yuva kuramazsın. Önce boşanman gerek, senin gül gibi kocan var" şeklinde karşılık verdi. Saliha Hanım, "Orada ağlayarak beni rezil etme" diyen ve ardından telefonu kapatan kızına ise "Kızım bağırma yavrum, hep böylesin. Beni dinlemezsin, hep dışarıdakileri dinlersin. Gel beni dinle, gel kızım" diyerek seslendi.