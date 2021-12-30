47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Muzaffer Döner Esra Erol’da aşka geldi ‘maviş gözlüm’ dediği eşine bakın neler söyledi

'BEN TİKTOK FENOMENİYİM'
Songül Döner'in programa başvurması üzere canlı yayına bağlanan Muzaffer Bey, geçtiğimiz gün telefonla canlı yayına katıldı ve "Ben TikTok fenomeniyim. 3-4 bin takipçim var. Beni bu yollara sürükleyen eşimdir. Eşimle 5 yıldır ilişkim yok. Ben boşanmak istediğim için bu çatlaklar oluştu aramızda. Artık aşk bitti" dedi.
'SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDUĞUM İÇİN EŞİM BENİ KISKANIYOR'
47 yıllık eşinin kendisine iftira attığını belirten Muzaffer Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben eşimi aldatmadım. Gülcan kim ben bilmiyorum. Yalan konuşuyor. Biz 5 yıldır eşimle birlikte değilim. Eşim hayal ürünü görüyor. Sosyal medyada fenomen olduğum için eşim beni kıskanıyor"