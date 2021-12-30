Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 30.12.2021 19:44
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    • 30.12.2021 19:44
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    47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Muzaffer Döner Esra Erol’da aşka geldi ‘maviş gözlüm’ dediği eşine bakın neler söyledi

    47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Songül Döner’in hikayesi tüm Türkiye’de gündem olmuştu. Sosyal medyada fenomen olmak uğruna 47 yıllık eşinden vazgeçen Muzaffer Bey'in eşini aldattığını iddia edilmişti. Esra Erol’da yüzleşen ve boşanmanın eşiğine gelen Döner çifti, bugünkü canlı yayında herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayında aşka gelen Muzaffer Döner, eşini öpücüklere boğarak adeta ilan-ı aşk etti. İşte o anlar...

    Fenomen olmak için eşinden vazgeçmişti! Muzaffer amca çark etti

    ATV'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan yeni ve bir o kadar da ilginç bir olay yaşandı. Sosyal medya fenomeni olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçen Muzaffer Bey, canlı yayında eşiyle yüzleşti.

    'BEN TİKTOK FENOMENİYİM'
    Songül Döner'in programa başvurması üzere canlı yayına bağlanan Muzaffer Bey, geçtiğimiz gün telefonla canlı yayına katıldı ve "Ben TikTok fenomeniyim. 3-4 bin takipçim var. Beni bu yollara sürükleyen eşimdir. Eşimle 5 yıldır ilişkim yok. Ben boşanmak istediğim için bu çatlaklar oluştu aramızda. Artık aşk bitti" dedi.

    'SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDUĞUM İÇİN EŞİM BENİ KISKANIYOR'
    47 yıllık eşinin kendisine iftira attığını belirten Muzaffer Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben eşimi aldatmadım. Gülcan kim ben bilmiyorum. Yalan konuşuyor. Biz 5 yıldır eşimle birlikte değilim. Eşim hayal ürünü görüyor. Sosyal medyada fenomen olduğum için eşim beni kıskanıyor"

        'FENOMEN OLMAK İÇİN 47 YILLIK KARIMDAN VAZGEÇTİM'
        "Yakışıklı, zeki ve dürüst olduğum için fenomen oldum. Aynaya çok güzel bakıyorum. Aynaya bakınca Allah'ın vermiş olduğu nur cemalimi görüyorum. Ben eşimi nasıl beslediğimi biliyorum. Eşimi her gün paça çorbasıyla besliyordum. Nankörlük yapmasın. Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık karımdan vazgeçtim" ifadelerini kullandı.

        KARAR DEĞİŞTİRDİ!
        Muzaffer Bey, ilerleyen günlerde ise karar değiştirerek eşiyle barışmak istediğini açıkladı. Muzaffer Bey'in verdiği karar sonrası Esra Erol ve stüdyo sessizliğe büründü.

        'EVE GERİ DÖN!'
        Muzaffer Bey, "İlaçlarını almadığım için ne dediğimi bilmiyordum. Eşim Songül Hanım'ı çok seviyorum. Eve geri dön. Çocuklarımdan özür dilemiyorum, eşimden özür diliyorum. Çocuklarımı affedemiyorum" dedi.

            Yaşananların ardından hastanelik olan Songül Hanım, eşi Muzaffer Bey ile bugünkü canlı yayında bir kez daha yüzleşti. Songül Hanım, barışmak için şartları olduğunu söyledi.

            Songül Hanım, eşinin çalışmasını ve içinde bulundukları duruma düşmelerine neden olan insanlarla bir daha görüşmesini istemediğini dile getirdi.

            Çalışmak istediğini dile getiren Muzaffer Bey, kendilerini huzursuz eden insanlarla görüşmeyeceğinin sözünü verdi.

                ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!
                Muzaffer Bey, programın sonlarına doğru ise elinde çiçeklerle eşinin yanına gitti. Eşini öpücüklere boğan Muzaffer Bey, "Bu çiçekler solar gider ama maviş gözlüm sen solma" dedi.
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                Haberler Televizyon 47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Muzaffer Döner Esra Erol’da aşka geldi ‘maviş gözlüm’ dediği eşine bakın neler söyledi
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