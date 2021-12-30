47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Muzaffer Döner Esra Erol’da aşka geldi ‘maviş gözlüm’ dediği eşine bakın neler söyledi

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan yeni ve bir o kadar da ilginç bir olay yaşandı. Sosyal medya fenomeni olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçen Muzaffer Bey, canlı yayında eşiyle yüzleşti.