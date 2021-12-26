Destan 6. bölüm 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı! Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak altıncı bölümüyle yine çok konuşulacak. Destan 6. bölüm 2. fragmanı dengelerin alt üst olduğu, heyecanın üst düzeyde yaşanacağı müthiş bir maceranın müjdesini verdi.
Destan'ın yeni bölümünde Balamir, kurultayın toplanıp yeni kağan seçilmesini talep ederken, Akkız, Gök Saray'dan kaçarak kılıç kuşanıyor!
BATUGA, AKKIZ'IN SIRRINI KORUYABİLECEK Mİ?
Gök Saray, çift başlı kurtun gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışırken; Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tüneli kazmayı başarır ve Akkız'a özgürlüğünü hediye eder.
Sırma ve Yaman nihayet buluşur; Batuga, Akkız'ın kimliğinin açığa çıkmasına engel olmaya uğraşmaktadır.