Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 26.12.2021 18:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2021 18:18
    ABONE OL

    Destan 6. bölüm 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı! Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor

    Destan 6. bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı! Akkız, esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor Batuga, taht mücadelesinde yalnız kalıyor. Destan 6. bölüm 2. fragmanı dengelerin alt üst olduğu, heyecanın üst düzeyde yaşanacağı müthiş bir maceranın müjdesini verdi. Gök Saray, çift başlı kurtun gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışırken; Batuga, Yaman’dan aldığı destekle tüneli kazmayı başarır ve Akkız’a özgürlüğünü hediye eder. Sırma ve Yaman nihayet buluşur; Batuga, Akkız’ın kimliğinin açığa çıkmasına engel olmaya uğraşır. İşte merakla beklenen Destan 6. yeni bölümde yaşanacaklar...

    Akkız ve Batuga heyecanın dozunu arttırdı!

    Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak altıncı bölümüyle yine çok konuşulacak. Destan 6. bölüm 2. fragmanı dengelerin alt üst olduğu, heyecanın üst düzeyde yaşanacağı müthiş bir maceranın müjdesini verdi.

    Destan'ın yeni bölümünde Balamir, kurultayın toplanıp yeni kağan seçilmesini talep ederken, Akkız, Gök Saray'dan kaçarak kılıç kuşanıyor!

    BATUGA, AKKIZ'IN SIRRINI KORUYABİLECEK Mİ?
    Gök Saray, çift başlı kurtun gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışırken; Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tüneli kazmayı başarır ve Akkız'a özgürlüğünü hediye eder.

    Sırma ve Yaman nihayet buluşur; Batuga, Akkız'ın kimliğinin açığa çıkmasına engel olmaya uğraşmaktadır.


        AKKIZ VE KAYA TEGİN KARŞI KARŞIYA

        Çolpan Hatun, Akkız'ın dönüşü üzerine Gök Hanlığı'nın gazabını üzerine çekmekten korkar. Ulu Ece Dağ Hanlığı ve Çolpan Hatun'un bir an önce dize getirilmesini isterken; Akkız, Kaya Tegin'le kılıç kılıca gelir!

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor | CANLI
        Haberler Televizyon Destan 6. bölüm 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı! Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor
            SON DAKİKA