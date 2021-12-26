Destan 6. bölüm 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı! Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor Batuga taht mücadelesinde yalnız kalıyor



AKKIZ VE KAYA TEGİN KARŞI KARŞIYA

Çolpan Hatun, Akkız'ın dönüşü üzerine Gök Hanlığı'nın gazabını üzerine çekmekten korkar. Ulu Ece Dağ Hanlığı ve Çolpan Hatun'un bir an önce dize getirilmesini isterken; Akkız, Kaya Tegin'le kılıç kılıca gelir!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...