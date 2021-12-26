ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Katıldığı bir televizyon kanalında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?

A) Blokları kıramamış, yumurtayı kırmıştır

B) Blokları kıramayıp yumurtayı ve elini kırmıştır

C) Blokları kırmış, yumurtayı kırmamıştır

D) Blokları, yumurtayı ve elini kırmıştır

CEVAP: Blokları kırmış yumurtayı kıramamıştır