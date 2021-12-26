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    • Televizyon
    • 26.12.2021 22:06
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    • 26.12.2021 22:20
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    Katıldığı bir televizyon kanalında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe...

    Katıldığı bir televizyon kanalında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır? ATV ekranların sıkı takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları programı izleyenler tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Katıldığı bir televizyon kanalında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?" Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    takvim.com.tr
    Katıldığı bir televizyon kanalında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Katıldığı bir televizyon kanalında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?

    A) Blokları kıramamış, yumurtayı kırmıştır

    B) Blokları kıramayıp yumurtayı ve elini kırmıştır

    C) Blokları kırmış, yumurtayı kırmamıştır

    D) Blokları, yumurtayı ve elini kırmıştır

    CEVAP: Blokları kırmış yumurtayı kıramamıştır

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    Haberler Televizyon Katıldığı bir televizyon kanalında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe...
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