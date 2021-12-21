Batuga, Akkız’a büyük sırrını açıkladı! Destan’a damga vuran sözler: İçimde bir han var!
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki beşinci bölümüyle de çok konuşuldu. 'Ülkemiçin' etiketi ile sosyal medyaya damga vuran bölümde; Batuga'nın Akkız'a büyük sırrını açıkladığı ve Alpagu Han'ın oğluna tavsiye verdiği sahneler damga vurdu. İşte başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin üstlendiği Destan'ın dikkat çeken o sahneleri...
'Destan'ın beşinci bölümünde, Batuga, Alpagu Han'ın odasına girerek onu öldürmeye kalkan Akkız'a engel oldu. Akkız, ikisinin de intikamını almak üzereyken kendisine engel olan Batuga'ya çok kızdı ve "Öcünü alacaktım senin. Andım vardı. Bir yazgının iki yarısı olan iki çocuğu hiç unutmadım ben. Gökten Dağın öcünü ikimiz için alacaktım. Nerede o öksüz kaldığım gün yetim kalan çocuk?" diye sordu.
Bunun üzerine hayli sinirlenen Batuga "Gel kim olduğumu gör" diyerek Akkız'ı taht odasına götürdü. Batuga, "Ben, tam burada boynuna yay kirişi dayanırken bir tahta kılıca sarılan han oğluyum! Bir tahta kılıca yaslandım, yay kirişini boynumdan kendim çıkardım" diyerek çocukluğunda yaşadığı travmayı anlattı.
Batuga ise şöyle yanıt verdi: "Çünkü Gök Saray batarsa Gök de batacak! Babam ölünce taht kavgası çıkacak! Balamir kurultayda tahtı ele geçirecek! Ulu Ece buna izin vermeyecek, oğlu Kaya ile Balamir'i birbirine düşman edecek! Savaşacaklar, ülke bölünecek! Ülke bölünüp zayıflayınca da Temur'un Çin imparatoru kayın atası gelecek, Göğü kolayca ele geçirecek! Saray zaten işgal altında, ülkem de işgal edilecek! Ben bilmez miydim öcümüzü almayı? Ama bir yetimle bir öksüz öc alacak diye, Gök'ün yok olmasına izin vermem!"