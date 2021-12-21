Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile biricik aşkı Cedi Osman beğeni yağmuruna tutuldu! Gözde çift hakkında o gerçek merak ediliyordu meğer...
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile biricik aşkı Cedi Osman beğeni yağmuruna tutuluyor. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman sosyal medya gündeminde. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteri ile sevenlerini ekran başına kilitleyen Ebru Şahin'in özel hayatı merak ediliyor, en çok da sevgilisi ile arasındaki boy farkı... Cedi ile evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkisi olan Ebru, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti. İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman arasındaki boy farkı...
21.12.2021 09:48
- Son Güncelleme: 21.12.2021 09:55
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile yaz aylarında yeni bir aşka yelken açan Ebru Şahin, eylül ayında Kapadokya'da evlilik teklifi almıştı.