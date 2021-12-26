Netflix Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayınlanacak, final sezonu mu olacak? Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak?

Dizi ve film severler gündemde yoğun bir şekilde Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Netflix'te 5 sezon boyunca yayınlanan ve ilgiyle izlenen suç, drama konulu dizinin milyonlarca hayranı bulunuyor ve yeni sezon araştırmaları da hız kazandı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri aksayan Peaky Blinders yeni sezon Netflix'te ne zaman yayınlanacak, final sezonu mu olacak? Henüz izlememiş olanlar için ise Peaky Blinders konusu ve oyuncularını sizler için haberimizde derledik.
PEAKY BLİNDERS 6.SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Netflix Peaky Blinders dizisinin çıkış tarihi henüz belli olmadı ancak çekimleri tamamlanırsa 2022 yılının ilk aylarında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor. Dizinin bu sezon ile final yapıp yapmayacağı da henüz bilinmiyor.
PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?
1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır. Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.