Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 20.12.2021 16:57
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    • 20.12.2021 16:59
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 20 Aralık 2021 | Bomba itiraf geliyor! Kendini sosyal medya fenomeni ilan eden Muzaffer...

    Kendini sosyal medya fenomeni ilan eden Muzaffer Amca, herşeyi itiraf etmeye, af dilemeye geliyor! 47 yıllık evlilikte büyük yüzleşme! İstanbullu bir damat, maraşlı bir gelin ve babadan gizlice kıyılan bir nikah! Peki, babası Selma’yı affedecek mi? Eşi Tevrat, ilk aşkı Gülseren ile kaçtı ortalık karıştı! Karı- koca stüdyoda karşı karşıya... Fatma Hanım’ın tek isteği kızı Emeti’yi Halil Kadir’in elinden kurtarmak! Emeti tüm gerçekleri canlı yayında anlatacak. Annesi Hafize ortadan kayboldu Arzu isyan etti! Arzu’nun annesi Hafize nerede? Nikaha 2 gün kala ortadan kaybolan Aysel’i Esra Erol buldu! Aysel tüm gerçekleri anlatmaya geliyor... Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA


    Kendini sosyal medya fenomeni ilan eden Muzaffer Amca, herşeyi itiraf etmeye, af dilemeye geliyor! 47 yıllık evlilikte büyük yüzleşme!


    İstanbullu bir damat, maraşlı bir gelin ve babadan gizlice kıyılan bir nikah! Peki, babası Selma'yı affedecek mi?


        Eşi Tevrat, ilk aşkı Gülseren ile kaçtı ortalık karıştı! Karı- koca stüdyoda karşı karşıya...


        Fatma Hanım'ın tek isteği kızı Emeti'yi Halil Kadir'in elinden kurtarmak! Emeti tüm gerçekleri canlı yayında anlatacak.


        Annesi Hafize ortadan kayboldu Arzu isyan etti! Arzu'nun annesi Hafize nerede?
            Kar yağışı alarmı verildi! Kalınlığı 20 santimi bulacak
            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 20 Aralık 2021 | Bomba itiraf geliyor! Kendini sosyal medya fenomeni ilan eden Muzaffer...
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