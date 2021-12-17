'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' sözleriyle ünlenmişti! Esra Erol'da meşhur olan Fehmi Pazarlı'nın mesleği meğer...
Esra Erol'un programında sarfettiği 'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' sözleriyle tanınan Fehmi Pazarlı'nın ne iş yaptığı merak ediliyordu. Eşi Gülay Pazarlı beddualar ederken umursamaz tavırlarıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Fehmi Pazarlı'nın meşhur olduğu o sözlerini pek çok ünlü isim de ti'ye almıştı. Peki Fehmi Pazarlı kimdir, ne iş yapıyor? İşte fenomen olan o isim hakkında merak edilenler...
'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' sözleriyle ünlenmişti. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında eşi ile tartışmalarıyla gündeme gelen Fehmi Pazarlı'nın mesleği şaşıttı. Gülay Pazarlı 29 yıllık eşinin kendisini aldattığını açıklamış ve canlı yayında yüzleşme gerçekleşmişti. Fehmi Pazarlı eşinin tüm hakaretlerine soğuk kanlı şekilde cevaplar vermiş ve sözleriyle tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Fehmi Pazarlı'nın mesleği meğer...
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU İSİM!
Olay Esra Erol'un sunduğu programında yaşandı. ATV'de yayınlanan fenomen programa başvuran Gülay Pazarlı, eşi Fehmi Bey'in kendisini Şengül isimli bir kişi ile aldattığını açıkladı. Şengül Hanım'ın 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını iddia etti. İkili canlı yayında karşı karşıya geldi.
İDDİALARI REDDETTİ
Programa bağlanan Fehmi Pazarlı ise eşinin bu iddialarının hayal ürünü olduğunu ve 29 yıldır hep konuştuğunu belirterek, "Şengül ile ilişkim yok, bu tamamen karımın iftirası" dedi.
''EŞİM BENİ DÖVDÜ''
Fehmi Pazarlıi "Karımdan gördüğüm şiddeti utancımdan kimseye anlatamadım" diye konuştu. Gülay Hanım da "Kocamın kredi kartı borçlarını bile ben ödedim, ama o Şengül ile kaçtı. Sen evliliği bu hale getirdin. Sen benim kolum kanadımsın dedim. Kolum kanadım kırık dedim sana. Kimsem yok babam annem yok dedim. Sana yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.