Esra Erol kayıp Nurcan’ı buldu! Çabalar işe yaramadı! Annesini görmek istemeyen genç kız bakın neler söyledi

Zöhre Hanım ise bunun üzerine "Nerede yaşıyor? Kiminle birlikte? Bizi neden istemiyor? Kız arkadaşıylaysa versin numarasını, ben konuşayım. Başka biriyle mi gitti? Biz ona ne yaptık? Kesin kızıma bir şey yaptılar ve bu yüzden gözü bizi görmüyor. Bunun arkasında başka biri var. Benim kızım bana bunu yapmaz. Bana 'Anneciğim, cennetim' diyen biri bana bunları yapmaz" şeklinde konuştu.