Esra Erol kayıp Nurcan’ı buldu! Çabalar işe yaramadı! Annesini görmek istemeyen genç kız bakın neler söyledi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Zöhre Bozlak, 18 yaşındaki kızı Nurcan'ın 22 gündür kayıp olduğunu aktardı.
NURCAN'I ESRA EROL BULDU!
Zöhre Hanım'ın feryadına kayıtsız kalamayan Esra Erol ise 22 gündür kayıp olan Nurcan'ı buldu.
Stüdyoya çıkmayı kabul etmeyen Nurcan ise ailesini istemediğini söyledi. Esra Erol'un 'Ekranda yüzün gözükmeyecek' uyarısına rağmen kamera arkasında konuşmayı tercih eden Nurcan, "Ben buraya çıkıp biriyle görüşmek istemiyorum. Bu benim ailevi meselem, bunu burada konuşmak istemiyorum" dedi.