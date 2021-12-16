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    • Televizyon
    • 16.12.2021 20:47
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    • 16.12.2021 20:53
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    Esra Erol kayıp Nurcan’ı buldu! Çabalar işe yaramadı! Annesini görmek istemeyen genç kız bakın neler söyledi

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Zöhre Bozlak, 18 yaşındaki kızı Nurcan'ın 22 gündür kayıp olduğunu belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Esra Erol, bugünkü canlı yayında Nurcan’ı bulduklarını açıkladı. Stüdyoya çıkmayı kabul etmeyen Nurcan, söyledikleriyle herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Esra Erol kayıp Nurcan’ı buldu!

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Zöhre Bozlak, 18 yaşındaki kızı Nurcan'ın 22 gündür kayıp olduğunu aktardı.

    NURCAN'I ESRA EROL BULDU!
    Zöhre Hanım'ın feryadına kayıtsız kalamayan Esra Erol ise 22 gündür kayıp olan Nurcan'ı buldu.

    Stüdyoya çıkmayı kabul etmeyen Nurcan ise ailesini istemediğini söyledi. Esra Erol'un 'Ekranda yüzün gözükmeyecek' uyarısına rağmen kamera arkasında konuşmayı tercih eden Nurcan, "Ben buraya çıkıp biriyle görüşmek istemiyorum. Bu benim ailevi meselem, bunu burada konuşmak istemiyorum" dedi.

    Nurcan, Esra Erol'un "22 gündür neredesin?" sorusuna da "Ben kız arkadaşımda kaldığımı ve 2 hafta sonra yeni ev tutacağımı söyledim onlara" yanıtını verdi.

        Nurcan, ailesini istemediğini belirterek hayatına müdahale etmemelerini söyledi.

        Zöhre Hanım ise bunun üzerine "Nerede yaşıyor? Kiminle birlikte? Bizi neden istemiyor? Kız arkadaşıylaysa versin numarasını, ben konuşayım. Başka biriyle mi gitti? Biz ona ne yaptık? Kesin kızıma bir şey yaptılar ve bu yüzden gözü bizi görmüyor. Bunun arkasında başka biri var. Benim kızım bana bunu yapmaz. Bana 'Anneciğim, cennetim' diyen biri bana bunları yapmaz" şeklinde konuştu.

        20 SAAT MATBAADA ÇALIŞIYOR!
        Zöhre Hanım'ın kızının 20 saat matbaada çalıştığını belirtmesi üzerine de Esra Erol, "Ben bu matbaaya gideceğim, 'Sen nasıl insanları 20 saat çalıştırıyorsun?' diye soracağım. O matbaacıyı çıkaracağım ortaya" dedi.

            Nurcan da "Ben matbaada sürekli çalışıyorum demedim. Ben bir kere denize gittim, ailemden gizli. Ailem izin vermediği için birçok kez işe diye evden çıktı. Ailemin baskısı yüzünden ben evden kaçtım. Bunu daha önce de söyledim" şeklinde konuştu.

            Nurcan, dışarıda birisi kendisine selam verince bile evde azar yediğini belirtti. Zöhre Hanım ise Nurcan'ın karşına erkeklerin çıktığını ve kızının abisinin de bu çocuklar kim dediğini iddia etti.
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            Haberler Televizyon Esra Erol kayıp Nurcan’ı buldu! Çabalar işe yaramadı! Annesini görmek istemeyen genç kız bakın neler söyledi
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