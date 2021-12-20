Arka Sokaklar'da Zafer Ergin ve Şevket Çoruh papaz oldu 15 yılın emeği heba oldu! Mesut gidiyor Rıza kalıyor

Arka Sokaklar sağ gösterip sol vurdu 15 yılın emeği heba oldu! Zafer Ergin ve Şevket Çoruh papaz oldu Mesut gidiyor Rıza kalıyor... 15 yıldır Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden ve kendisine olan ilgiyi ilk günkü gibi taze tutan Arka Sokaklar'da geçen sezon bir takım kilit oyuncuların ayrılığı olay olmuştu. Yıllardır Arka Sokaklar'da rol alan Yüsra Geyik ile Onur Bay diziden ayrılmıştı. Hatta aynı dönem Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Zafer Ergin dizide kaldı ama şimdi de Şevket Çoruh'un etrafında kara bulutlar dolaşıyor.