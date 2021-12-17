Esra Erol acılı anne için harekete geçti! Gözyaşları içinde ‘kızımı kurtarın’ dedi canlı yayına bağlanan kızı herkesi şaşkına çevirdi

Fatma Hanım, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak 36 yaşındaki kızı Emeti Gökarslan'ın kendisinden habersiz boşandığını ve iki çocuğunun velayetini babalarına verdiğini söyledi.

Kızının internetten arkadaşlık kurduğunu belirten Fatma Hanım, "Eşi kızıma 'Chat'te gir, arkadaş edin' demiş. O da o şekilde bir arkadaş edinmiş. Sonra İstanbul'da bir otele gidiyor. Ne oluyorsa ondan sonra oluyor" dedi.