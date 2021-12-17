Esra Erol acılı anne için harekete geçti! Gözyaşları içinde ‘kızımı kurtarın’ dedi canlı yayına bağlanan kızı herkesi şaşkına çevirdi

Fatma Hanım, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak 36 yaşındaki kızı Emeti Gökarslan'ın kendisinden habersiz boşandığını ve iki çocuğunun velayetini babalarına verdiğini söyledi.
Kızının internetten arkadaşlık kurduğunu belirten Fatma Hanım, "Eşi kızıma 'Chat'te gir, arkadaş edin' demiş. O da o şekilde bir arkadaş edinmiş. Sonra İstanbul'da bir otele gidiyor. Ne oluyorsa ondan sonra oluyor" dedi.
Fatma Hanım, "Bana İstanbul'a gidip Halil Kadir Hatunkız diye biriyle tanıştığını söyledi. Ben de Kadir'in annesine ulaştım. Kadir annesinin yanından beni aldı, kızımın yanına götürdü. Kızımla otelin lobisinde buluştum. Koltukta elinde bir çanta, mağdur bir şekilde oturuyordu. Orası kalınacak bir yer değil" ifadelerini kullandı.
Kızının sokaklarda olduğunu söyleyen Fatma Hanım, "Kızımın şuuru yerinde değil. Tam olarak nasıl bir durumda olduğunu bilmiyorum. Kızımı o ortamlardan kurtarın" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.