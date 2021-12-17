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    • Televizyon
    • 17.12.2021 19:43
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    • 17.12.2021 20:01
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    Esra Erol acılı anne için harekete geçti! Gözyaşları içinde ‘kızımı kurtarın’ dedi canlı yayına bağlanan kızı herkesi şaşkına çevirdi

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Fatma Hanım, 36 yaşındaki kızı Emeti Gökarslan’ın kendisinden habersiz boşandığını, iki çocuğunun velayetini babalarına verdiğini ve ortadan kaybolduğunu söyledi. Bir süre sonra kızına ulaştığını dile getiren Fatma Hanım, “Otel lobisinde görüştük, kötü bir durumdaydı. Kızımı kurtarın” diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Esra Erol’un ulaştığı Emeti Hanım ise açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

    Esra Erol acılı anne için harekete geçti! Kızına ulaştı

    Fatma Hanım, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak 36 yaşındaki kızı Emeti Gökarslan'ın kendisinden habersiz boşandığını ve iki çocuğunun velayetini babalarına verdiğini söyledi.

    Kızının internetten arkadaşlık kurduğunu belirten Fatma Hanım, "Eşi kızıma 'Chat'te gir, arkadaş edin' demiş. O da o şekilde bir arkadaş edinmiş. Sonra İstanbul'da bir otele gidiyor. Ne oluyorsa ondan sonra oluyor" dedi.

    Fatma Hanım, "Bana İstanbul'a gidip Halil Kadir Hatunkız diye biriyle tanıştığını söyledi. Ben de Kadir'in annesine ulaştım. Kadir annesinin yanından beni aldı, kızımın yanına götürdü. Kızımla otelin lobisinde buluştum. Koltukta elinde bir çanta, mağdur bir şekilde oturuyordu. Orası kalınacak bir yer değil" ifadelerini kullandı.

    Kızının sokaklarda olduğunu söyleyen Fatma Hanım, "Kızımın şuuru yerinde değil. Tam olarak nasıl bir durumda olduğunu bilmiyorum. Kızımı o ortamlardan kurtarın" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

        Fatma Hanım, kızının Halil Kadir ile tanıştıktan sonra yasaklı madde kullanmaya başladığını açıkladı.

        Esra Erol'un ulaştığı Emeti Hanım ise canlı yayına telefonla bağlandı. Emeti Hanım, Halil Kadir ile evlilik hayali kurduklarını, düzen kurduktan sonra evleneceklerini, annesinin engel olmamasını istedi.

        HALİL KADİR HATUNKIZ CANLI YAYINA BAĞLANDI!
        Emeti Hanım ile birlikte olan Halil Bey, bir süre sonra telefonu alarak "Bu olanlara inanamıyorum. Fatma Hanım tam bir oyuncu. Ben, kızıyla görüşsün diye ona yardımcı olmaya çalıştım" dedi. Fatma Hanım'ın iddialarını yalanlayan Halil Bey, Emeti Hanım'ın yasaklı madde kullanmadığını da söyledi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol acılı anne için harekete geçti! Gözyaşları içinde ‘kızımı kurtarın’ dedi canlı yayına bağlanan kızı herkesi şaşkına çevirdi
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