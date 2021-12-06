Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 07.12.2021 12:59
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    • 07.12.2021 13:59
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    MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 7 Aralık 2021 | Yayının ardından neler oldu? Metruk binada bulunan Sevda Kılıç...

    Tüm ailesini bırakıp gitti metruk bir binada bulundu. Yürekleri dağğlayan çağrı, yeni bir başlangıç! Sevda Kılıç'la ilgili gelişmeler Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında. Milyoner olacağına inandı, 2 aylık bebeği ile ortada kaldı. Terk eden koca, kaybolan yüzbinlerce lira. Emine Karayılan'ın kararan hayatı canlı yayında. 18 yaşında genç bir kız, 2015'te ortadan kayboldu yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Kuşku uyandıran detaylar, anneden iddialar...Meliha Özsu cinayeti ve daha fazlası Atv canlı yayınında, Müge Anlı'da...

    Müge Anlı’da bugün... 7 Aralık 2021

    Müge Anlı canlı yayın izle... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YOUTUBE TIKLA - İZLE

    Tüm ailesini bırakıp gitti metruk bir binada bulundu. Yürekleri dağğlayan çağrı, yeni bir başlangıç! Sevda Kılıç'la ilgili gelişmeler Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında.

    Milyoner olacağına inandı, 2 aylık bebeği ile ortada kaldı. Terk eden koca, kaybolan yüzbinlerce lira. Emine Karayılan'ın kararan hayatı canlı yayında.

        18 yaşında genç bir kız, 2015'te ortadan kayboldu yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Kuşku uyandıran detaylar, anneden iddialar...Meliha Özsu cinayeti Müge Anlı'da...

        Tüm ailesini bırakıp gitti metruk bir binada bulundu. Yürekleri dağlayan çağrı, yeni bir başlangıç! Yayının ardından neler yaşandı? Sevda Kılıç'la ilgili sıcak gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında!

        Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu.

            Müge Anlı ödülünü Demet Akbağ'ın elinden aldı. Gözyaşlarını tutamayan Anlı, bir süre konuşmakta güçlük yaşadı.

            "İÇİMDEKİ KELEBEKLERİ HAREKETE GEÇİREN..."

            Anlı teşekkür konuşmasında "İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum. "
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            Haberler Televizyon MÜGE ANLI SON BÖLÜM TEKRAR İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 7 Aralık 2021 | Yayının ardından neler oldu? Metruk binada bulunan Sevda Kılıç...
                SON DAKİKA