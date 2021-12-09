Müge Anlı’daki Emine Karayılan kocasından ve altınlarından olmuştu! İtiraflar geldi emniyet harekete geçti Emine ile Ayşe birbirine girdi

Ayşe Hanım eşinin aradığını bu Dilek olayı ne dediğini, kendisinin de "Ben altınlarını almadım ama yine de geri verdim" dediğini, eşinin "Ben artık istemiyorum, boşanıp Antep'e gideceğim" dediğini ve çekip gittiğini söyleyip ağladı.