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Müge Anlı'daki Emine Karayılan kocasından ve altınlarından olmuştu! İtiraflar geldi emniyet harekete geçti Emine ile Ayşe birbirine girdi

Müge Anlı'ya çıkan Emine Karayılan hem kocasından hem altınlarından olmuştu... İtiraflar geldi, Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul eden dolandırıcılık büro amirliği harekete geçti. Milyoner olma hayali ile dağılan bir hayat... 26 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Karayılan Gaziantep'ten geldiği ve akrabası tarafından dolandırıldığı bilgisini verdi. Eşinden gizlice altın birikimlerini akrabasına ve onun sevgilisine veren Karayılan, hem altınlarından hem de kocasından oldu. Doğumdan hemen önce eşinin terk ettiği Emine Karayılan, bahsi geçen isimlerle Müge Anlı canlı yayınında yüzleşti, gergin anlar yaşandı. İşte 9 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

09.12.2021 11:59 - Son Güncelleme: 09.12.2021 12:13
Müge Anlı’daki Emine Karayılan kocasından ve altınlarından olmuştu! İtiraflar geldi emniyet harekete geçti Emine ile Ayşe birbirine girdi

Müge Anlı'daki Emine Karayılan kocasından ve altınlarından olmuştu! İtiraflar geldi, emniyet harekete geçti, Emine ile Ayşe Müge Anlı canlı yayınında birbirine girdi.

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Müge Anlı’daki Emine Karayılan kocasından ve altınlarından olmuştu! İtiraflar geldi emniyet harekete geçti Emine ile Ayşe birbirine girdi

Akrabasının sevgilisine kanıp yuvasından olan Karayılan, 2 aylık bebeğiyle birlikte eşi tarafından kapıya konuldu. Akrabasının kendisine iftira attığını, eşinin kendisine inanmadığını belirten Emine Karayılan bugün Müge Anlı canlı yayınında taraflarla yüzleşti.

Müge Anlı’daki Emine Karayılan kocasından ve altınlarından olmuştu! İtiraflar geldi emniyet harekete geçti Emine ile Ayşe birbirine girdi

CANLI YAYINDA YÜZLEŞME
Emine Karayılan'ın iddialarının odağındaki Adem Demir ve Ayşe Demir ise canlı yayına katıldı.

Müge Anlı’daki Emine Karayılan kocasından ve altınlarından olmuştu! İtiraflar geldi emniyet harekete geçti Emine ile Ayşe birbirine girdi

Programa bağlanan birçok kişi, Ayşe Demir'in farklı vaatlerle kendilerini kandırmaya çalıştığı iddia etti.

Müge Anlı’daki Emine Karayılan kocasından ve altınlarından olmuştu! İtiraflar geldi emniyet harekete geçti Emine ile Ayşe birbirine girdi

Ayşe Hanım eşinin aradığını bu Dilek olayı ne dediğini, kendisinin de "Ben altınlarını almadım ama yine de geri verdim" dediğini, eşinin "Ben artık istemiyorum, boşanıp Antep'e gideceğim" dediğini ve çekip gittiğini söyleyip ağladı.

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