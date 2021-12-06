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    • Televizyon
    • 07.12.2021 09:21
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    • 07.12.2021 09:21
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    Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimler? Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü dizisi hangi kanalda izlenecek?

    Börü 2039 ne zaman? Börü 2039 dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Börü dizisi hangi kanalda yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bir süredir heyecanla ve merakla beklenen, yapımcılığını Alper Çağlar'ın üstlendiği Börü 2039 dizisinin hangi tarihte, nerede ekrana geleceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Yeni başlayacak dizi ve filmleri yakından takip edenler Börü 2039 ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Türk yapımı bilim kurgu dizisi daha başlamadan yayınlanan tanıtımı ile büyük ilgi görmeyi ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın yer aldığı ve Kemal Boratav karakterine hayat vereceği Börü 2039 dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Börü dizisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler…

    BÖRÜ 2039 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Blu TV'nin yeni yapımı Börü 2039 7 Aralık 2021 tarihinde çıkacak.

    BÖRÜ 2039 OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NE?

    Börü dizisi daha önce 6 bölüm ile televizyon ekranlarında yayınlanmış ve çok beğenilmişti. Dağ 2 gibi projelerde yer alan Murat Arkın Börü 2039'un ilk başrol oyuncusu olacak. Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile değişen savaşları ve dünya düzenini konu edinen Börü 2039 dizisinde bundan 18 yıl sonra meydana gelecek dünya savaşı anlatılacak.

        Oyuncuları;

        Murat Arkın,

        Fatih Çetintaş,

        Serkan Çayoğlu,

        Emir Benderlioğlu,

        Ahmet Pınar

        Ozan Ağaç

        Cenay Türksever

        KEMAL BORATAV GERÇEKTE KİM?

        Murat Arkın'ın canlandırdığı Kemal Boratav karakteri özel harekat timinin en zeki ve yetenekleri askerlerinden biri olup harvard üniversitesi adli antropoloji doktorasını birincilikle tamamlayan, sadece gönüllü olarak özel harekata katılan bir dahi bir askerdir.

        BÖRÜ 2039 FRAGMAN YAYINLANDI

        2039'un ilk tanıtımındaki seslendirmeler gündem oldu. "Biz eskiden bir aileydik, mermi yağmurunda güldük, dostlar ölürken ağladık, yan yana gömüldük hepimiz kardeştik, aşık olduk kaybettik gene de sevdik çirkin olsak bile; sonra salgınlar devrimler ve savaşlar geldi dünyanın çivisi çıktı. Eskiden çeyrek asır önce biz bir aileydik ama artık celladız" sözler ile Kemal karakteri Börü 2039'un ilk tanıtımını seslendirdi.
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        Haberler Televizyon Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimler? Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü dizisi hangi kanalda izlenecek?
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