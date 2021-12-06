Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimler? Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? Börü dizisi hangi kanalda izlenecek?

Yeni başlayacak dizi ve filmleri yakından takip edenler Börü 2039 ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Türk yapımı bilim kurgu dizisi daha başlamadan yayınlanan tanıtımı ile büyük ilgi görmeyi ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın yer aldığı ve Kemal Boratav karakterine hayat vereceği Börü 2039 dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Börü dizisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler…
BÖRÜ 2039 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Blu TV'nin yeni yapımı Börü 2039 7 Aralık 2021 tarihinde çıkacak.
BÖRÜ 2039 OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NE?
Börü dizisi daha önce 6 bölüm ile televizyon ekranlarında yayınlanmış ve çok beğenilmişti. Dağ 2 gibi projelerde yer alan Murat Arkın Börü 2039'un ilk başrol oyuncusu olacak. Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile değişen savaşları ve dünya düzenini konu edinen Börü 2039 dizisinde bundan 18 yıl sonra meydana gelecek dünya savaşı anlatılacak.