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    • Televizyon
    • 06.12.2021 14:49
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    • 06.12.2021 14:49
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    Beyza Nur Uzun kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Beyza Nur kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz Beyza Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Nur Uzun kaç puan aldı? soruları Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının izleyicileri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacıları arasında yer alan Beyza Nur Uzun'un nereli, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte Beyza Nur Uzun hakkında merak edilenler...

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz Beyza Nur kimdir?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni hafta ile birlikte kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta 5 yeni yarışmacı geldi. 6 Aralık Pazartesi günü ilk yarışmacı Beyza Nur Uzun oldu. Sivri dilliği ve şen şakrak tavırlarıyla bir hayli sempatik gözüken yarışmacı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Beyza Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Nur Uzun kaç puan aldı?

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz Beyza Nur 3 üniversite okudu.

    Sesinin güzel olduğunu dile getiren yarışmacı 10 Parmağında 10 marifet olduğunu iddia ediyor.

    İddialı yarışmacı Van Antalya ve Bursa yöresinden yemekler yapacak.

    İnstagram adresi: İnstagram Adresi :https://www.instagram.com/beyzanuruzun/
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        Haberler Televizyon Beyza Nur Uzun kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Beyza Nur kimdir, kaç yaşında, nereli?
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