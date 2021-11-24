Destan'ın ekran yolculuğu zirvede başladı ilk bölümüyle hem gönülleri hem reytingleri fethetti! Destan' 2. yeni bölüm fragmanı... Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile ekran yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaptı. #DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de ve dünya gündeminde yer alan 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı. İşte Destan'ın reyting sonuçları...