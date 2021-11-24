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    • Televizyon
    • 24.11.2021 11:39
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    • 24.11.2021 11:44
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    Destan'ın ekran yolculuğu zirvede başladı ilk bölümüyle hem gönülleri hem reytingleri fethetti! Destan' 2. yeni bölüm fragmanı...

    Başrolünde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı, atv ekranlarının yeni dizisi Destan, 23 Kasım Salı akşamı ilk bölümüyle izleyiciye 'merhaba' dedi. Destan ilk bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlerken muhteşem de bir başlangıç yaptı. Ekranların yeni fenomeni olan Destan'ın ekran yolculuğu reytinglerin zirvesinde başladı. Öte yandan Destan'ın ilk bölümünün ardından 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte 23 Kasım 2021 reytingleri...

    Destan’ın ekran yolculuğu zirvede başladı

    Destan'ın ekran yolculuğu zirvede başladı ilk bölümüyle hem gönülleri hem reytingleri fethetti! Destan' 2. yeni bölüm fragmanı... Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile ekran yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaptı. #DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de ve dünya gündeminde yer alan 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı. İşte Destan'ın reyting sonuçları...

    Ekranların yeni fenomeni Destan daha ilk bölümden kendisinden bekleneni verdi.

    'Destan', birinci bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,74 reyting ve %20,17 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,61 reyting ve %16,63 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

        Destan'ın açılış bölümünde, çift başlı kurt destanını bozkıra yayan Akkız ile Gök Hanlığı'nın hükümdarı babası Alpagu'nun sarayında zorlu bir hayat süren Batuga'nın kaderi henüz çocuk yaşta birlikte çizildi. Babası Alpagu Han'ın ihanetiyle sarsıldığı annesi Tılsım'ı gözleri önünde öldürmesi, küçük yaştaki Batuga'yı derin bir acıya sürükledi. Hırsını alamayan Alpagu Han, Tılsım'ın ailesinin yaşadığı Dağ Hanlığı'na giderek hesap sorduğu sırada Akkız'ın babasını öldürdü. Bu acılı günde tanışan Akkız ve Batuga birbirini hiç unutmadı.

        Gök Hanlığı'nın büyük hanı Alpagu'nun sarayında kimin veliaht seçileceği merakla beklenirken, annesi öldüğünden bu yana konuşmayan 'eksik tegin' Batuga devletin geleceğini teminat altına alacak bir evliliğin tarafı olarak seçildi. Alpagu Han, oğlu Batuga için Balamir Yabgu'nun kızını istemeye karar verdi.

        Alpagu Han'ın bu kararı, çift başlı kurt namıyla bozkırda nam salmış Akkız'a yıllardır beklediği fırsatı verdi. Damat adayı Batuga, babası Alpagu Han'ın önderliğindeki kafileyle yola çıkarken, Gök Hanlığı'nın her yerinde aranan Akkız intikamını almak için onları takibe aldı.

            Önce Balamir'e gönderilen hediyeleri taşıyan askerleri vuran Akkız, böylece Alpagu Han'ın yolunu değiştirmesine neden oldu. Acele kurulan konak otağını uzaktan izleyen Akkız, Ulu Ece'nin önerisiyle adak adamaya karar veren Alpagu Han'ı açıkta yakalamayı başardı. Akkız'ın ustaca attığı okları babasının hemen yanında bulunan Batuga'yı sıyırarak Alpagu Han'ı vurdu.

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...

            Destan'ın ilk bölümün ardından 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Destan'ın 2. bölümü 30 Kasım 2021 Salı akşamı atv ekranlarında olacak. İşte Destan 2. yeni bölüm fragmanı...
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            Haberler Televizyon Destan'ın ekran yolculuğu zirvede başladı ilk bölümüyle hem gönülleri hem reytingleri fethetti! Destan' 2. yeni bölüm fragmanı...
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