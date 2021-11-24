Destan ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi finali nefesleri kesti! Akkız'ın hedefinde Alpagu Han var!
atv ekranlarının yeni dizisi Destan ilk bölümüyle seyiriciyi ekran başına kilitledi. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Edip Tepeli, Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç gibi isimleri bulunduran Destan'ın yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstleniyor. 23 Kasım salı akşamı yayınlanan ilk bölümü seyirciden tam not alırken, şimdiden Destan 2. yeni böüme dair detaylar merak ediliyor. İşte Destan'ın ilk bölümünde yaşananlar.
ATV'nin iddialı dizisinin çekimlerinin bir kısmı Bozdağ Film Platosu içinde yapılırken önemli bir kısmı için de Beykoz Kundura Fabrikası kullanıldı. Özel bir çalışmayla döneme uygun hale getirilen stüdyolar izleyicinin beğenisine sunulurken oyuncuların da farklı bir dünyanın kapılarını aralamasını sağladı.
DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.
Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikayeyi konu ediniyor. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikaye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikayede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkansızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.