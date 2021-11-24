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    • Televizyon
    • 24.11.2021 17:53
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    • 24.11.2021 17:54
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    Arcane yeni sezon ne zaman? Netflix League of Legends Arcane 2. sezon olacak mı, hangi tarihte yayınlanacak? Açıklandı...

    Dizi ve film severler Arcane yeni sezon ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Riot Games'in dizisi League of Legends’in ilk sezonu 9 bölüm olarak yayınlandı ve ilgiyle izlenmesinin ardından yeni sezon bekleyişi de hız kazandı. Peki Netflix League of Legends Arcane 2. sezon olacak mı, hangi tarihte yayınlanacak? Netflix’ten konuya dair açıklama gelince yeni sezon ile ilgili düşünceler netlike kazanmış oldu. İşte Arcane dizisi hakkında bilgiler…

    takvim.com.tr
    Arcane yeni sezon ne zaman?

    Arcane yeni sezon ne zaman? Netflix League of Legends Arcane 2. sezon olacak mı, hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Netflix, Arcane dizisinin ilk sezonunu heyecanla izleyen fantastik film severlerin gözü yolda ve ikinci sezonun başlamasını bekliyor. Netflix'ten gelen açıklama ile Arcane yeni sezon ile ilgili bilgiler netleşmiş oldu. İşte detaylar...

    LEAGUE OF LEGENDS ARCADE 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Netflix ve Riot Games, League of Legends tabanlı animasyon dizisi Arcane'in ikinci sezonunun resmi olarak yolda olduğunu onayladı. İki şirket duyuruyu bir hayran etkinliğinin sonunda yaptı. Böylece hem oyunun hem de dizinin hayranları bekledikleri haberi sonunda duydu.

    ABD merkezli eğlence dergisi Variety'nin haberine göre, Arcane yazarları Christian Linke ve Alex Yee açıklama yaptı. İkili, "Arcane'in ilk sezonuna aldığımız olumlu tepkiden fazlasıyla mutluyuz. Riot Games ve Fortiche ile ikinci sezonu çıkarmak için çok çalışıyoruz." dedi

    Hailee Steinfeld, Ella Purnell ve Katie Leung'un Vi, Jinx ve Caitlyn Kiramman'ı seslendirecekleri ise doğrulandı. Ayrıca Arcane'nin ikinci sezonunun yapımcılığını Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung ve Thomas Vu ile birlikte Linke üstlenecek.

    LOL ARCANE KONUSU NEDİR?

    League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor.

        Netflix platformu üzerinde 6-20 Kasım 2021 tarihleri arasında ilk sezona ait 9 bölüm Arcane için her hafta 3'er bölüm yayınlandı ve toplam 9 bölüm olarak izlenebiliyor.

        1. Bölüm: Zıtlıklarla Dolu Bir Dünyaya Hoş Geldin

        2. Bölüm: Bazı Gizemler Gizli Kalmalı

        3. Bölüm: Değişim için Şiddet Uygulamak

        4. Gelişme Günü Kutlu Olsun!

        5. Herkes Düşmanım Olmak İstiyor

        6. Bu Duvarlar Yıkıldığında

        7. Kahraman Çocuk

        8. Yağ ve Su

        9. Yarattığın Canavar
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        Haberler Televizyon Arcane yeni sezon ne zaman? Netflix League of Legends Arcane 2. sezon olacak mı, hangi tarihte yayınlanacak? Açıklandı...
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