Akkız haykırdı! Destan 2. bölüm fragmanı yayınlandı: "Dağ söyler, Gök dinlesin! Biz köle değiliz!"

İLK BÖLÜME DAMGA VURAN SAHNE!

'Destan'ın ilk bölümüne Akkız, babasını öldüren Alpagu Han'dan intikam almak için her şeyi göze aldı.

Yıllardır içinde büyüttüğü intikam planını hayata geçirebilmek için uzun süredir beklediği fırsatı eline geçiren Akkız, Alpagu Han'ın oğlu Batuga'ya kız istemek üzere tüm maiyeti ile yola düşmesini değerlendirdi.