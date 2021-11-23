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    • Televizyon
    • 23.11.2021 20:44
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    • 23.11.2021 21:03
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    Destan ilk bölümüyle nefes kesiyor! İhanete uğrayan Alpagu Han eşi Tılsım’ı böyle cezalandırdı

    Sezonun en iddialı yapımı olarak gösterilen Destan, ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli’nin üstlendiği ‘Destan’ın heyecanla takip edilen birinci bölümünde, pusuya düşen Alpagu Han, yaşadığı ihanetin hesabını Batuga’nın annesi Tılsım’dan sordu. O anlar izleyiciyi ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte sezonun merakla beklenen yeni dizisi ‘Destan’ın nefes kesen o sahnesi...

    İhanete uğrayan Alpagu Han eşi Tılsım’ı böyle cezalandırdı

    Düştüğü pusuda birçok askerini kaybeden Alpagu Han, düşman askerlerinden birinin üzerinden çıkan pusula ile ihanete uğradığını anladı. Büyük bir hışımla sarayın yolunu tutan Alpagu Han, derhal Tılsım Hatun'un bulunmasını istedi.

    Tuzağa düştüğünü fark eden Tılsım Hatun ise oğlu Batuga'yı da alarak saraydan kaçmıştı. Han babasının yanına sığınarak canını ve oğlunu kurtarmak isteyen Tılsım Hatun, son anda Alpagu Han ve askerleri tarafından yakalandı.

    Alpagu Han, Tılsım Hatun'dan ihanetin hesabını sorarken, Tılsım Hatun masum olduğunu söyledi ve "Alpagu... Beni oğlumdan ayırma" dedi.

        Batuga'nın "Baba… Anama kıyma. Onu önce bir dinlesen?" sözlerine rağmen Alpagu Han ikna olmadı ve "Vatana ihanetin cezası nedir bilirsin Tılsım... Senin yurdun Dağ'da da benim yurdum Gök'te de aynıdır" dedi.

        Alpagu Han, ihanetin kanıtını çıkarıp Çin ordusuna gönderilen mesajı okuyunca Tılsım Hatun tüm şansının tükendiğini anladı.

        Alpagu Han, "Ormanlar bozkırlar yüce dağlar kül renkli ufuklar şahit olsun ki yüreklere korku salan ben, düşmanımın kızına yüreğimi verdim. Şimdi de geri aldım" dedi ve Tılsım Hatun'un cezasını bizzat kesti. Annesi gözleri önünde öldürülen Batuga ise tam anlamıyla perişan oldu.
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