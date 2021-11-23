Destan ilk bölümüyle nefes kesiyor! İhanete uğrayan Alpagu Han eşi Tılsım’ı böyle cezalandırdı

Batuga'nın "Baba… Anama kıyma. Onu önce bir dinlesen?" sözlerine rağmen Alpagu Han ikna olmadı ve "Vatana ihanetin cezası nedir bilirsin Tılsım... Senin yurdun Dağ'da da benim yurdum Gök'te de aynıdır" dedi.