Destan dizisi oyuncuları anlattı merak iyice arttı! Ebru Şahin:" Akkız’a asla hayır diyemezdim!"

Destan dizisi oyuncuları anlattı merak iyice arttı! Türkiye televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi 23 Kasım Salı akşamı ATV'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. Destan'ın önceki gün de basın toplantısı gerçekleşti. Tüm ekip kamera karşısına geçerek diziyi anlattı.
EBRU ŞAHİN
Öncelikle nasılsınız, heyecanlı mısınız?
Heyecanlıyız, mutluyuz. 6-7 aydır bir hazırlık sürecindeyiz. Bizden daha önce hazırlanan bir ekip de var. Temeli sağlama oturmuş işler çıkıyor. O anlamda güzel gidiyor şu anda.
Kostümleriniz harika, tam dönemine uygun olarak görüyorum sizi. Ne kadar sürede hazırlanıyorsunuz?
Dönem işi yaptığımız için gerçeklikten kopmamaya çalışıyoruz. Daha çok savaş makyajı şeklinde ilerlediğimiz için de yaklaşık 40-45 dakika filan sürüyor.
Seçtiğim karakterlerde de özellikle mücadele ruhuna, adalet arayışına ve gerçekten özünde iyiliğe dayanan karakterler olmasına dikkat ediyorum. Akkız da gerçekten gözü kara, dik başlı, zor durumlarda dahi mücadeleci ruhunu kaybetmeyen ve inandığı adalet uğruna her şeyi yapabilecek biri. O yüzden gerçekten insanların Akkız'ı sahipleneceğini düşünüyorum.
Peki Akkız ile Ebru arasında benzerlikler var mı?
Şu saydığım özelliklerin hepsi benzer özellikler. Karakterle bütünleşmeden, ondan bir şey bulmadan, kendinizden ona bir şey vermeden bir bütünlük yaratmanız çok zor. O anlamda güzel bir kompozisyon oluşturmaya çalışıyoruz karakter ile.
Tarihi bir karaktere hayat vermek hayalinizde var mıydı, yoksa sizin için sürpriz mi oldu?
Aslında ben dinlenmeyi düşünüyordum bir önceki projemden sonra. Ama savaşçı bir kadını oynamak benim hayalimdi, ilk röportajımda verdiğim bir başlıktı hatta. O yüzden teklif gelince asla hayır diyemedim. Senaryoyu okuyup, temelinin sağlamlığını gördükten sonra da gerçekten şu an çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.
Dizi tanıtımları ile daha yayın hayatına başlamadan 50 ülkede gündem olmayı başardı. Nedir bu eşsiz başarının sırrı?
Sanıyorum yarattığımız dünyaya inanıldı. Gerçekten yurt dışından çok fazla destekleyenimiz var. Çok güzel geri dönüşler aldık. Tanıtımla, dizi haberleriyle birlikte de güzel bir yankı oluşturdu. Yapılmamış bir dönem işleyeceğimiz için de insanlar sanıyorum merak ediyorlar.