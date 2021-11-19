Destan dizisi oyuncuları anlattı merak iyice arttı! Ebru Şahin:" Akkız’a asla hayır diyemezdim!"

EDİP TEPELİ

Edip bey merhaba, hemen heyecanlı mısınız diye sormak istiyorum.

Heyecanlıyız tabii ki olmaz olur muyuz? Çekim süreci herhalde bir 3 ay kadar oldu. Artık bazı çektiğimiz sahneleri 2 sene önce çekmişim gibi hissediyorum yani unuttum diyebilirim bazı sahneleri. Bir an önce izlemek istiyoruz.

Tarihi anlatan dizilerin sahneleri gündelik dizilere göre daha zor olur. Kurulan platolar, dönem kıyafetleri, kullanılan ekipmanlar derken her bir detayın daha büyük önemi vardır. Özellikle at binme ve kılıç kullanma konusunda zorlandığınız oldu mu? Daha önceden bir eğitiminiz var mıydı, yoksa ilk defa mı deneyimlediniz?

At üzerine bir eğitimim yoktu. Onu ilk defa deneyimliyorum. Ama genel olarak ben çok meyilliyimdir fiziksel aktivitelere. O yüzden çok zorlandığımı söyleyemeyeceğim. Atlarla da çok iyi anlaştım, hayvanlarla da aram genel olarak iyidir çünkü. Klıç, kalkan, ok gibi konularda da karate geçmişim var benim o yüzden iyiyimdir o konularda da. Fiziksel olarak çok zorladığını söyleyemem. Çok yorulduk tabii ki ama dönem dizisi bu ve zorluklarını bilerek başlamıştık bu projeye.

Tarihi bir dizide rol almak hayaliniz miydi?

Genelde benim aklımdan geçen şey başıma gelir. Başka bir tarihi, yabancı dizi izlerken, "Şöyle bir iş gelse de oynasam" dedim. Ayşe dedi ki, "Ne dilediğine dikkat et." Dedim ki, "Hayır, gerçekten istiyorum." Bir ya da iki hafta sonra bu proje geldi.

Dizi tanıtımları ile daha yayın hayatına başlamadan 50 ülkede gündem olmayı başardı. Nasıl geri dönüşler bekliyorsunuz?

Sadece afişten ve fragmanlardan aldığımız tepkiler bizi heyecanlandırıyor. Mehmet bey "Ben diziyi izledim, harikasınız" diyor ama bakalım, iyi tepkiler bekliyoruz.