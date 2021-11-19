Yeni Kurtlar Vadisi geliyor Osman Sınav ve ATV'den yeni dizi: Yalnız Kurt! Oyuncu kadrosu ve 1. fragmanı ile ortalığı yıktı geçti

EBRU ŞAHİN: "HAYALİM İNSANLARA GÜÇLÜ BİR KAHRAMAN VEREBİLMEK"

'Destan'da Akkız karakterine can veren Ebru Şahin, dizi ve karakteriyle ilgili, "Mehmet Bey'in hayali bir kahraman kadın hikayesi yaratmaktı. Benim hayalim de insanlara güçlü bir kahraman verebilmekti. Bu iki motivasyon birleştiği zaman, harika bir ekiple, çok güzel oyuncularla birlikte ortaya çok güzel bir iş çıktığına inanıyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Fiziksel ve psikolojik olarak çok zor bir süreçten geçtik dönemin ruhunu da anlayabilmek adına. Gerçekten çok çaba sarf ettik. Umuyorum bu izleyenlere de yansıyacak. İşimiz, gerçek yaşanmışlıklarla, kurgusal olayların birleşimi olduğu için seyirciye de yorum bırakıyoruz. Gerçeklere çok bağlı kalmadan bir hayal dümyası yaratıyoruz. Umarım bu güzel dünyada bizimle beraber yolculuk ederler" yorumunda bulundu.