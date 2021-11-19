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    • Televizyon
    • 19.11.2021 16:58
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    • 19.11.2021 17:00
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    Destan dizisi ne zaman başlayacak? Destan hangi kanalda yayınlanacak? Konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

    Dizi ve film severler tarafından Destan dizisi ne zaman başlayacak? Destan hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının yanıtları araştırma konusu oldu. Televizyon kanallarında yeni başlayan ve biten diziler yakından takip ediliyor ve yayın akışlarında ne zaman yer alacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Yayınlanan fragmanı ile daha başlamadan oldukça dikkat çeken Destan dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Destan dizisi ne zaman başlayacak?

    Destan dizisi ne zaman başlayacak? Destan hangi kanalda yayınlanacak? Konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyon ekranlarında yeni başlayacak olan diziler hakkındaki bilgiler gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Destan dizisi daha başlamadan ilgiyi üzerine çekmeyi başardı ve oldukça iddialı geliyor. İşte ayrıntılar...

    DESTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Destan' 23 Kasım Salı akşamı ATV ekranında seyirciyle buluşacak.

    'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.

    Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.

        Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

        DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

        Başrollerinde Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin bulunduğu dizinin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstleniyor. Senaryosunu da Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme alıyor. Destan dizisinin kadrosunda Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.

        DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını, imkansızı başarmalarını konu alıyor.
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        Haberler Televizyon Destan dizisi ne zaman başlayacak? Destan hangi kanalda yayınlanacak? Konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
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