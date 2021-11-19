Destan dizisi ne zaman başlayacak? Destan hangi kanalda yayınlanacak? Konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.