Destan dizisi ne zaman başlayacak? Destan hangi kanalda yayınlanacak? Konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyon ekranlarında yeni başlayacak olan diziler hakkındaki bilgiler gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Destan dizisi daha başlamadan ilgiyi üzerine çekmeyi başardı ve oldukça iddialı geliyor. İşte ayrıntılar...
DESTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Destan' 23 Kasım Salı akşamı ATV ekranında seyirciyle buluşacak.
'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.
Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.