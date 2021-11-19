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    • Televizyon
    • 19.11.2021 19:34
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    • 19.11.2021 19:34
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    Korkunç kaza! Kardeşlerim 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kadir intikam için gözünü kararttı

    Atv’nin reyting rekortmeni dizi Kardeşlerim 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı adeta nefes kesti. Akif’ten intikam almak içi gözünü karartan Kadir’in geçirdiği korkunç kaza fargamana damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Akif’in “Kaza yapacağız kaza!” sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 29. bölüm 2. fragmanı...

    Kardeşlerim 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Korkunç kaza!

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in heyecanla beklenen 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    "Kadir ölecek mi?" sorusunu akıllara getiren fragmanın ardından yeni bölümde yaşanacak olayla merak konusu oldu. İşte yeni bölümden ipuçları...

    KARDEŞLERİM 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur.

    Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur.

        Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

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        Haberler Televizyon Korkunç kaza! Kardeşlerim 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kadir intikam için gözünü kararttı
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