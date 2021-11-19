Korkunç kaza! Kardeşlerim 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kadir intikam için gözünü kararttı

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in heyecanla beklenen 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
"Kadir ölecek mi?" sorusunu akıllara getiren fragmanın ardından yeni bölümde yaşanacak olayla merak konusu oldu. İşte yeni bölümden ipuçları...
KARDEŞLERİM 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur.
Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur.