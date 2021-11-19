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    Atv'nin yeni dizisi Destan heyecan yaratıyor! İşte Destan dizisi kadrosu ve yayınlanacağı tarih

    23 Kasım Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek atv’nin dizisi Destan, görücüye çıktı. Tam kadro buluşan dizi ekibi, heyecanını kendilerini sabırsızlıkla bekleyen milyonlarla paylaştı.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Destan görücüye çıktı

    ATV'nin Bozdağ Film imzalı iddialı dizisi Destan önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılan tanıtım toplantısında görücüye çıktı.



    Toplantıya başrol oyuncuları Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Edip Tepeli'nin yanı sıra tüm oyuncu kadrosu, yapımcı Mehmet Bozdağ, yönetmenler ve senaristler de katıldı.



    Oyuncuların kostümleriyle katıldığı basın toplantısında konuşan yapımcı Mehmet Bozdağ, "İslamiyet öncesi Türk dünyasını, Türkler'in Müslüman olma hikâyesini ve Akkız ile Batuga'nın aşkını destansı bir dille anlatıyoruz. Diziye Orta Doğu'dan büyük ilgi var.



        Katar'da da aynı gün yayınlanacak" dedi.



        HAYALİ GERÇEK OLDU
        Dizide Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin ise rolüyle ilgili şunları söyledi: "Uzun süre eğitimlerden geçtik.Kılıç, yakın dövüş, at binme ve okçuluk eğitimleri aldık. Tarih profesörleriyle dönemi çalıştık.Zor bir süreçti ama sahaya çıktığımızda ayakları yere basan bir karakter ve hikâye yarattık.Tarihe ve spora olan yatkınlığım avantajım oldu. Kariyerimin ilk başlarında savaşçı bir kızı oynamak istiyorum demiştim.Kadın savaşçıyı oynamak, kadın karakterin neler yapabileceğini göstermek benim hayalimdi. Hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum."



        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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            Haberler Saklambaç Atv'nin yeni dizisi Destan heyecan yaratıyor! İşte Destan dizisi kadrosu ve yayınlanacağı tarih
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