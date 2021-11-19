Atv'nin yeni dizisi Destan heyecan yaratıyor! İşte Destan dizisi kadrosu ve yayınlanacağı tarih





HAYALİ GERÇEK OLDU

Dizide Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin ise rolüyle ilgili şunları söyledi: "Uzun süre eğitimlerden geçtik.Kılıç, yakın dövüş, at binme ve okçuluk eğitimleri aldık. Tarih profesörleriyle dönemi çalıştık.Zor bir süreçti ama sahaya çıktığımızda ayakları yere basan bir karakter ve hikâye yarattık.Tarihe ve spora olan yatkınlığım avantajım oldu. Kariyerimin ilk başlarında savaşçı bir kızı oynamak istiyorum demiştim.Kadın savaşçıyı oynamak, kadın karakterin neler yapabileceğini göstermek benim hayalimdi. Hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum."