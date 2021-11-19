Atv'nin yeni dizisi Destan heyecan yaratıyor! İşte Destan dizisi kadrosu ve yayınlanacağı tarih

ATV'nin Bozdağ Film imzalı iddialı dizisi Destan önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılan tanıtım toplantısında görücüye çıktı.
Toplantıya başrol oyuncuları Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Edip Tepeli'nin yanı sıra tüm oyuncu kadrosu, yapımcı Mehmet Bozdağ, yönetmenler ve senaristler de katıldı.
Oyuncuların kostümleriyle katıldığı basın toplantısında konuşan yapımcı Mehmet Bozdağ, "İslamiyet öncesi Türk dünyasını, Türkler'in Müslüman olma hikâyesini ve Akkız ile Batuga'nın aşkını destansı bir dille anlatıyoruz. Diziye Orta Doğu'dan büyük ilgi var.